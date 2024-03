Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/03/2024

El ataque, reivindicado por el Estado Islámico del Jorasán, ISIS-K (por sus siglas en inglés) le costó la vida el viernes pasado a 137 personas que se encontraban en el Crocus City Hall de Moscú. El atentado fue reivindicado por canales de redes sociales por el grupo terrorista que además difundió videos del ataque. Francia asegura que este mismo grupo ha intentado atacar Francia estos últimos meses.

El Kremlin no quiere hacer ningún comentario sobre la reivindicación de los yihadistas mientras estén investigando. El presidente ruso, Vladimir Putin, evocó la pista ucraniana, pero Kiev lo desmintió.

"La investigación está en curso y no sería correcto que la administración presidencial comentara los avances de la investigación. No lo haremos", declaró este lunes el portavoz de Vladimir Putin, Dimitri Peskov y añadió que el presidente no tenía previsto por el momento visitar el Crocus City Hall, lugar en el que se perpetró el atentado.

Estado Islámico del Jorasán, una rama que viene de Afganistán

“Esta rama viene de Afganistán y ya había intentado atacar en varias exrepúblicas soviéticas. Es la rama que combaten los talibanes. Por ejemplo, en los últimos días hubo un atentado kamikaze en Kandahar contra los talibanes que fue reivindicado por esta filial”, explica Wassim Nasr, periodista en France24 y experto en grupos yihadistas del think tank Soufan Center.

Los integrantes de esta rama son reclutados en Afganistán, Pakistán y también, según el experto, en exrepúblicas soviéticas. “Muchos son originarios de las repúblicas del Cáucaso”, precisa Nasr.

“El contencioso entre el Estado Islámico y Rusia no es nuevo”, explica el experto. No hay más que ver los conflictos del mundo para entender que se enfrentan en varios territorios como en Siria o en el Sahel. Y también a nivel interno afgano.

“El Estado Islámico reprocha a los rusos haber ayudado a los talibanes a regresar al poder en Afganistán. El contencioso es real y sangriento. Las prisiones rusas están llenas yihadistas, de simpatizantes del Estado Islámico. Desde el 2016 ha habido varios atentados en territorio ruso reivindicados por esta rama”, agrega.

Macron asegura que el EI en el Jorasán intentó atentar en Francia

La rama del grupo yihadista Estado Islámico "implicada" en el atentado en el que murieron 137 personas en Moscú "había llevado a cabo varios intentos" en "suelo" francés en los últimos meses, ha afirmado este lunes, el presidente francés, Emmanuel Macron, tras elevar a su máximo nivel el plan de vigilancia antiterrorista Vigipirate.

"Hemos propuesto una cooperación reforzada a los servicios rusos y a nuestros socios de la región", ha dicho a su llegada a la Guayana Francesa.

"Debemos evitar cualquier instrumentalización o distorsión, pero debemos ser exigentes y eficaces. Ese es el espíritu con el que avanzamos, y espero que Rusia haga lo mismo", añadió a la prensa. (con AFP)