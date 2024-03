Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/03/2024 · 05:28 AM

El corresponsal en español de RFI y France 24 en Moscú, Xavier Colas, fue expulsado por el régimen ruso que rechazó renovar su visa. El reportero recibió una notificación para dejar el país en un margen de 24 horas, por lo que tuvo que abandonar el país donde residía desde hace 12 años.

El periodista español Xavier Colás (Madrid, 1977), que se desempeñaba como corresponsal de RFI y France 24, entre otros medios, fue notificado a última hora del martes que tenía solo 24 horas para abandonar el país, sin recibir ninguna explicación sobre la renovación de su visa. Ahora, nuestro colega ya se encuentra fuera de Rusia, donde había vivido durante 12 años.

“Es duro meter de pronto doce años de tu vida en tres maletas durante la noche y cerrar la puerta sabiendo que ese piso también será territorio prohibido para ti al día siguiente, pero los corresponsales somos de donde nos dejan estar, aunque sin dejar que nadie nos diga qué contar y qué no", dijo Colás al diario español El Mundo, para el que trabaja.

Colás había sido visitado recientemente por agentes de policía en su casa para advertirle que dejara de cubrir las manifestaciones de mujeres de militares rusos, que dejan entrever un descontento con la guerra.

"Algunas de esas mujeres ni siquiera se oponen, al menos en público, a la guerra, pero el régimen sabe que ir a por ellas con los maridos luchando sería muy controvertido, así que van a por nosotros", explicó el periodista.

El 28 de febrero, Colás había presentado en España su libro 'Putinistán: un país alucinante en manos de un presidente alucinado', en el que, según sus palabras, "explica el malentendido sobre la libertad en los primeros años de Rusia, el difícil regreso de Putin al Kremlin, el giro ultraconservador, las razones iniciales de su búsqueda de enemigos internos (gays) y externos (Ucrania)”, entre otros temas centrales de la política rusa de los últimos años.

Putinistán

Recientemente realizó varias entrevistas con medios españoles, donde comentó la actualidad rusa y promocionó su libro. “Putin aparece en el escenario para los rusos como una oportunidad de estabilidad y por unos años lo es. Ahora incluso los rusos han entendido que no hay estabilidad con él y que nadie sabe lo que pasará cuando él no esté. Que es imposible que nada cambie mientras él esté en el poder y que es imposible saber lo que va a ocurrir cuando él no esté”, aseguró en una entrevista a Telecinco.

Con su partida, esta radio, y los otros medios con los que colaboraba, pierden una voz profesional y con rigor que nos mantenía informados sobre el contexto político, económico y social en Rusia, una tarea delicada sobre todo desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado el aumento de la presión sobre los periodistas en Rusia, como la detención de una decena de corresponsales que cubrían una manifestación contra la guerra en Ucrania a inicios de febrero.

​​​​​​Reporteros sin Fronteras estima que entre 1.500 y 1.800 periodistas rusos se encuentran en el exilio y el país registra casos como el del periodista estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien está en prisión, acusado de supuesto espionaje.