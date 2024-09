Your browser doesn’t support HTML5 audio

03/09/2024 · 09:26 AM

Entrevistamos a Reed Brody, exprocurador estadounidense especializado en crímenes de guerra, sobre la visita del presidente Putin a Mongolia, un país que, como miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), debería arrestarlo. Sin embargo, en la práctica, es casi imposible que las autoridades de ese país se atrevan a hacerlo. Brody nos explica por qué.



RFI: El presidente Putin está bajo orden de arresto de la Corte Penal Internacional. En virtud del Tratado de la CPI, Mongolia tiene la obligación de cooperar con el tribunal, lo que incluye detenerlo y entregarlo, como haría con cualquier otro sospechoso de crímenes de guerra que ingrese en su territorio. Sin embargo, lo más probable es que Mongolia no se atreva a detenerlo. ¿Por qué?

Rusia está forzando a Mongolia a ser cómplice de su impunidad. Con este viaje a Mongolia, Putin se burla de la CPI, se burla de Ucrania, y se burla de las numerosas víctimas, especialmente de los niños ucranianos deportados, por cuya deportación ha sido acusado por la CPI. Teniendo en cuenta las relaciones entre Mongolia y Rusia, me imagino que la invitación de Mongolia a Putin fue sugerida por Moscú. Tampoco es difícil imaginar que Mongolia, lamentablemente, no lo arrestará. Pero basta con mirar un mapa para entender la difícil situación de Mongolia, un país que se encuentra entre Rusia y China, vecinos con los que comparte más de 13.000 kilómetros de frontera. Mongolia depende completamente de Rusia para sus importaciones. Putin obliga a Mongolia a recibirlo porque ese país no tiene mucho margen de maniobra.

RFI: ¿Está utilizando Rusia a Mongolia como un peón?

Conozco bien Mongolia. Hace muchos años, fui invitado a asesorar en la redacción de la Constitución democrática de ese país. Mongolia es un país democrático, uno de los pocos en Asia que ha ratificado el Tratado de Roma de la CPI. Hay un juez mongol que fue elegido el año pasado para formar parte del tribunal. Hace unos meses, cuando la Corte era objeto de ataques por sus acciones en Israel y Gaza, Mongolia se sumó a una declaración de 94 países miembros de la CPI en la que expresaban su apoyo inquebrantable a la Corte. También se pedía a todos los miembros que garantizaran la plena cooperación. Por eso, es muy decepcionante ver cómo Mongolia incumple sus obligaciones y, al mismo tiempo, socava la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho.

RFI: El año pasado, Putin tenía previsto asistir en Sudáfrica a la cumbre anual de los líderes de los BRICS, pero su visita fue cancelada. Sudáfrica pidió a Putin que no viniera. ¿Por qué Sudáfrica pudo negarse?

Porque Sudáfrica tiene un margen de maniobra mayor que Mongolia. Le recuerdo que había una decisión del Tribunal Supremo sudafricano que ordenaba detener a Putin si asistía a la cumbre. Un amigo mongol me dijo que el mayor problema de Mongolia con la visita de Putin es que ésta socava el propio derecho internacional, el cual, se supone, debe proteger a un país pequeño como Mongolia.

Pero hay que ser realistas. La Corte Penal Internacional no tiene una fuerza policial propia. Por tanto, depende de la cooperación de los Estados para detener a los sospechosos. Le recuerdo que, en 22 años, los fiscales de la Corte no han logrado ni una sola condena firme por delitos graves contra ningún funcionario del Estado a ningún nivel, en ningún lugar del mundo. Esto se debe, en gran medida, a que la Corte nunca ha sido capaz de capturarlos. Hasta la fecha, ningún Estado ha transferido a un funcionario de otro Estado a la CPI.