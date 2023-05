Rusia: el muy simbólico traspaso de Wagner al ejército regular ruso en Bajmut

Será el 1 de junio y no el jueves 25 de mayo, como se había anunciado el sábado, que los hombres de Wagner van a entregar al ejército regular de Bajmut. La toma de la ciudad ha sido aclamada por los medios de comunicación estatales rusos, pero por el momento no puede ser verificada por fuentes independientes. De la corresponsal de RFI en Moscú, Anissa El JabriEl anuncio de la toma de la ciudad en el espacio mediático oficial ruso refleja -evidentemente- lo que parece ser un compromiso político resuelto en los más mínimos detalles: Yevgeny Prigozhin anuncia la caída de Bajmut, nada en los canales federales. Varias horas después, el Ministerio de Defensa emite un comunicado oficial, y llegan las imágenes. A los hombres de Prigozhin se les sigue llamando modestamente "tropas de asalto", aunque aparezcan en las pantallas con su muy reconocible parche de calavera.Sobre todo, al igual que el presidente Vladimir Putin, el canal Perviy Kanal nombró por primera vez a Wagner. El reportero enviado al lugar de los hechos también mostró el rostro del comandante mercenario que colocó la bandera rusa en el centro de la ciudad y especificó su nombre en clave: "Ratibor".Un escenario evidentemente bien trabajado de antemano para evitar un "efecto Soledar". La conquista de esta pequeña ciudad del Donbass ya había dado lugar a enconados intercambios entre Yevgeny Prigozhin y la defensa el pasado otoño.Yevgeny Prigozhin pierde una tribuna¿Dejarán los hombres de Prigozhin sólo Bajmut, Artemovsk para los rusos (que han asumido el nombre soviético), o abandonarán todo Donbass y serán redistribuidos a otras zonas?¿Seguirá Yevgeny Prigozhin insultando a las élites, especialmente a las de Defensa, una media de cada 48 horas? En cualquier caso, con la anunciada retirada de sus tropas, el fundador de la "orquesta" -otro nombre para Wagner- perderá una plataforma. Es evidente que tiene la intención de utilizarla hasta el último momento. El lunes por la mañana hizo un nuevo comentario: "Si no hay suficientes unidades del Ministerio de Defensa (para ocupar Bajmut), hay miles de generales (para hacerlo), debemos formar un regimiento de generales, darles todas las armas y todo irá bien", dijo.También sigue siendo el único que puede permitirse este lenguaje en Rusia. En Moscú, un hombre que circuló este fin de semana con el mensaje en la luna trasera de su coche "Shoigu, s*** (ministro ruso de Defensa), ¿dónde están los obuses?" ha sido procesado por desacreditar al ejército: se ha solicitado contra él una multa de 50.000 rublos, algo más de 600 euros al cambio actual.