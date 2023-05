Rusia acusa a Ucrania de haber intentado matar a Putin con dos drones

Moscú afirmó el miércoles haber derribado dos drones ucranianos que intentaban atacar el Kremlin, denunciando un intento de asesinato contra Vladimir Putin a pocos días de las celebraciones militares en Moscú. El martes por la noche, "dos drones que apuntaban al Kremlin" fueron "inutilizados mediante el uso de sistemas de radar", declaró la Presidencia rusa. "Consideramos estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del Presidente Vladimir Putin", declaró el Kremlin, añadiendo que no había resultado herido.Por su parte, alcalde de Moscú anunció el miércoles que prohibiría los vuelos de aviones no tripulados sobre la capital rusa a menos que lo autorice el gobierno.En un comunicado, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que se prohibirían los vuelos de drones a menos que se obtuviera un permiso especial de las "autoridades gubernamentales". Según Sobyanin, la prohibición pretende impedir los vuelos no autorizados de drones, que pueden "obstaculizar el trabajo de las fuerzas del orden".