Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/07/2024 · 11:05 AM

Por primera vez los talibanes se han reunido con miembros de las Naciones Unidas para tratar la situación de Afganistán, pero lo han hecho con una condición que hasta la fecha era inaceptable para la ONU: los encuentros están teniendo lugar sin representantes de las mujeres afganas y dejando el debate sobre sus derechos fuera del orden del día.

La delegación talibán llegaba a Catar el domingo para participar por primera vez en las llamadas conversaciones de Doha, donde se trata la situación de Afganistán. Allí han comenzado una serie de reuniones que concluirán este lunes, con representantes de una veintena de países de las Naciones Unidas para debatir sobre ayuda exterior, economía, seguridad y estupefacientes. Sin embargo, fuera de la agenda se ha quedado la mujer, cuyos derechos se han visto extremadamente mermados desde la llegada de los talibanes al poder en 2021. Para ellos se trata de un asunto interno, no internacional.

Hasta la fecha ningún país reconoce el gobierno talibán, por lo que la cooperación internacional es casi imposible. En las dos rondas de conversaciones de Doha previas estuvieron ausentes. En la primera no fueron invitados, y a la segunda no acudieron al no aceptar la ONU que ellos fuesen los únicos representantes del país.

En esta ocasión, sí se ha dado dicha condición. No obstante, las Naciones Unidas mantendrán este martes otra serie de encuentros con representantes de la sociedad civil afgana y defensores de derechos humanos y de la mujer entre otros, aunque los talibanes ya han rechazado cualquier carácter oficial de dichas reuniones.

Los talibanes prohíben a las jóvenes el acceso a la enseñanza secundaria y universitaria, a determinados trabajos, a los parques y a los polideportivos.