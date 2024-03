Your browser doesn’t support HTML5 audio

13/03/2024 · 05:49 AM

En una medida que el gobierno británico calificada como “histórica”, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) informó que ya no recetarán bloqueadores de pubertad para interrumpir cambios físicos en niños con disforia de género.

El Servicio Nacional de Salud británico ha vetado los bloqueadores de pubertad en las clínicas de identidad de género del ‘país. Estos fármacos se utilizan para interrumpir los cambios físicos de la pubertad como el desarrollo de los senos o el vello facial y se utiliza en los menores con disforia de género.

La medida ha sido adoptada tras llevar a cabo una consulta pública y una revisión interna de las prácticas del sistema de salud y se basa en las conclusiones de una investigación independiente que concluye que “no hay suficientes evidencias para respaldar la seguridad y eficacia clínica de los inhibidores de la pubertad para que el tratamiento esté disponible de forma rutinaria”. Por ahora estos fármacos solo se utilizarán de forma experimental.

El gobierno ha calificado la decisión como histórica y ha afirmado que Servicio Nacional de Salud “debe garantizar que sus servicios de Identidad de Género protejan, apoyen y actúen en el mejor interés de los niños”.

"He conocido a padres en Fareham que se han sentido defraudados por el NHS: hijos adolescentes a los que se les administran bloqueadores de la pubertad, pero que luego se arrepienten. Resulta que no querían someterse a un cambio de sexo irreversible. Se trata de un verdadero avance para la protección, la salud y el bienestar de los niños", aseguró la ex Ministra del Interior Suella Braverman .

Por su parte desde el colectivo LGTBQ+ han expresado su preocupación por esta política. Consideran que “todos los jóvenes trans merecen acceso a una atención sanitaria oportuna y de alta calidad” y que una parte importante de este cuidado son estos inhibidores.