Reino Unido: los enfermeros planean huelgas hasta Navidad

La lucha de los enfermeros del Reino Unido no cesa. Este fin de semana, el responsable del principal sindicato de la profesión, el Royal College of Nursing (RCN), anunció una nueva huelga que podría durar hasta Navidad, antes de otro paro sin precedentes a finales de mes. La próxima huelga, el 30 de abril, durará 48 horas y, por primera vez, incluirá a los servicios de urgencias y a las unidades de cuidados intensivos y oncología. Con Sidoni Gaucher, corresponsal de RFI en LondresEl personal de los hospitales seguirá en huelga y no tiene pelos en la lengua para hablar de sus condiciones de trabajo.“Mi trabajo consiste en ocuparme regularmente de los cadáveres, limpiar la orina y los excrementos, la sangre, los vómitos, limpiar los traseros de los pacientes", dice un hombre. Todo lo que nadie quiere hacer. Yo lo hago 12 horas al día por 12-13 libras al día”, explica a RFI.“Pero también lo haría gratis", añade. “No te haces enfermero para hacerte rico, lo haces porque en el fondo tienes ese deseo de cuidar a la gente. Pero cuando vives en esta máquina capitalista, tienes que pagar el alquiler, el teléfono, el transporte, la comida y los préstamos de estudios, ¿qué se supone que tenemos que hacer?", dice.Y el problema tiene ramificaciones más amplias, como explica este otro enfermero: "En los últimos diez años he perdido una quinta parte de mi poder adquisitivo. Faltan 47.000 enfermeros en el Reino Unido, y si a eso le sumamos los bajos salarios, la consecuencia es sencillamente que la gente se va del país para ganar más en otros sitios. Porque en todo el mundo faltan tres millones de enfermeros”, agrega.Por ello, el cuerpo hospitalario rechazó el viernes 14 de abril la subida salarial del 5% y la prima de 1,250 libras (1,425 euros) propuestas por el Gobierno.