15/02/2024 · 08:07 AM

Desde hace tres meses los comercios británicos se enfrentan a una ola de robos sin precedentes. Algunos británicos tienen miedo de que esta situación se intensifique por falta de poder adquisitivo, como consecuencia de la recesión económica que enfrenta el Reino Unido.

En el centro comercial de Stratford, en el este de Londres, hay varios supermercados y cafeterías cerca de las tiendas de ropa, de zapatos, de bisutería… Es posible que aquí, como en otras tiendas del Reino Unidos, se hayan duplicado los robos, ya que

El corresponsal de RFI en Londres, Daniel Póstico, interrogó a varios clientes para saber si han percibido esta inseguridad:

“Sobre todo por las redes sociales se ven muchos videos de robos en las tiendas y en los supermercados”.

“Sí noto que se quedan mirando, yo soy muy cautelosa, cuando te miran es porque quieren algo”.

“Han colocado más carteles de advertencia de carteristas y hay más personal de seguridad, pero es más inseguro que hace dos o tres años”.

“También hay más robos de teléfonos en las calles”.

El coste de la vida se ha disparado en Londres, pero, ¿es este el motivo por el que se han incrementado los hurtos? ¿La gente roba porque no tiene dinero? a lo que responden los compradores interrogados:

“Está llegando más gente, más inmigración, yo soy inmigrante, muchos trabajamos honradamente, otros se aprovechan”.

“Yo pienso que es por la pandemia, es por salud mental, no es por falta de trabajo porque hay mucho aquí. No están preparados para volver al trabajo, no saben cómo tirar hacia adelante y roban”.

“Es cuestión de los jóvenes, pequeñas bandas, conseguir las cosas fáciles, no voy a mencionar ningún país, no quiero sonar racista ni xenófobo, pero la población aquí ha aumentado y ésta es una de las causas”.

Reino Unido entró en recesión

La economía del Reino Unido se contrajo en el cuarto trimestre de 2023 por segundo período consecutivo, lo que significa que el país ha entrado en recesión, indicó el jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El producto interior bruto (PIB) británico cayó un 0,3% en el cuarto trimestre del año pasado, después de haber descendido un 0,1% en el tercer trimestre, según un comunicado del ONS.

Los elevados tipos de interés y la inflación han ejercido presión sobre la economía de los hogares y las empresas, lo que, en pleno año electoral, complica la tarea de los conservadores en el poder.

Dos trimestres seguidos de contracción económica suelen ser considerados por los economistas como la definición de una recesión "técnica".

Sin embargo, en el año 2023 en su conjunto, el Reino Unido sigue mostrando un ligero crecimiento del 0,1% interanual, tras un crecimiento del 4,3% en 2022, precisó la ONS.

La recesión fue provocada principalmente por los malos resultados de los comercios en diciembre, en plena temporada navideña y tradicionalmente en la época más alta del año para este sector, según la ONS.

De este modo, la economía británica entra en recesión por primera vez desde 2020, cuando los confinamientos para combatir la pandemia del coronavirus incidieron en la actividad económica durante meses.

La ONS señala que la economía británica está registrando su peor desempeño desde la crisis de 2009, sin contar 2020″.

"La inflación es el mayor obstáculo para el crecimiento, por lo que reducirla a la mitad ha sido nuestra prioridad", comentó el ministro de Economía, Jeremy Hunt.

La inflación en el Reino Unido se sitúa en el 4%, todavía el doble del objetivo del Banco de Inglaterra, pero ha caído respecto al 11% alcanzado en octubre de 2022.

"Con unos tipos de interés elevados -actualmente del 5,25%- para que el Banco de Inglaterra reduzca la inflación, el débil crecimiento no es una sorpresa", continuó Hunt.

"Pero hay señales de que la economía británica ha dado un giro y las previsiones hablan de crecimiento para los próximos años", aseguró el ministro.

Los economistas relativizan el alcance de esta recesión

"Es moderada y los principales indicadores sugieren que ya está llegando a su fin", afirmó la economista Ruth Gregory, de Capital Economics, en un comunicado.

Pero Gregory matizó que "el anuncio de que el Reino Unido ha entrado en recesión técnica en 2023 será un duro golpe para el primer ministro" conservador, Rishi Sunak.

Los laboristas tienen actualmente una clara ventaja en los sondeos sobre los conservadores, en el poder desde hace unos 14 años, de cara a las elecciones de este año, que todavía no tienen fecha.