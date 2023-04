RafaelProject: Cerro Matoso: la minería legal no es tan legal

RFIse asocia al consorcio internacional de investigación Forbidden Stories (Historias Prohibidas) para continuar la labor del periodista colombiano Rafael Moreno truncada con su asesinato, en octubre de 2022. Entre sus denuncias, Moreno había sacado a la luz las oscuras prácticas de las grandes empresas mineras que operan en el sur del departamento de Córdoba: entre ellas, Cerro Matoso S.A., una de las minas de níquel a cielo abierto más grandes del mundo. Angélica Pérez y Aabla Jounaïdi"En 2013 paramos la mina. 38 días estuvimos allí", cuenta con orgullo Yoli de la Ossa, gobernadora del Cabildo indígena zenú Bello Horizonte, personaje de la gesta que libran las comunidades étnicas del sur de Córdoba contra el gigante del níquel que opera en su territorio, empotrado en una colina de la que también "extrajo" su nombre: Cerro Matoso.Con el bloqueo a la producción minero-industrial, los indígenas lograron un ‘Acuerdo de entendimiento’ con el Gobierno nacional y la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente, en la mira de la justicia por contaminar el medio ambiente y violar los derechos humanos de las poblaciones locales.Un lustro de derrotas en los tribunales“Desde que empezó las actividades extractivas, en 1982, sentimos los impactos negativos en el territorio, el medio ambiente, fuentes hídricas y salud”, recuerda Emanuel Solís, entonces representante legal del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de San José de Uré, palenque de negros descendientes de cimarrones que cohabitan con indígenas zenues y Embera Katios, a 10 kilómetros del complejo minero.Luis Hernán Jacobo era el Presidente de ese Consejo comunitario de negritudes e Israel Aguilar fungía como Gobernador y Cacique del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge (nueve cabildos, incluido Bello Horizonte). A nombre de sus pueblos, los dos líderes interpusieron en julio de 2013 una acción de tutela contra el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y Cerro Matoso S.A.En ella denunciaban el deterioro de la salud de las comunidades causado por los contaminantes de la multinacional del ferroníquel (mezcla de hierro y níquel) y pedían incentivos económicos derivados de la explotación, así como la realización de una consulta previa, derecho fundamental que tienen los grupos étnicos de decidir sobre proyectos que se vayan a desarrollar en su territorio.Esta fue la primera estación de un interminable viacrucis jurídico recorrido por indígenas y afrocolombianos de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, municipios donde lleva acabo su actividad extractiva la mega mina.En la avanzada de la batalla contra Cerro Matoso S.A. iban sus trabajadores. “Estábamos expuestos a temperaturas extremas y a sustancias cancerígenas. Caímos enfermos. Los colegas morían de cáncer. Por eso, 70 trabajadores interpusimos en 2008 una acción de grupo contra la empresa”, nos cuenta Victor Pineda, ex obrero de hornos en la mina. Desde hace veinte años, Pineda padece de graves problemas endocrinos y exige una reparación de parte de Cerro Matoso.Las demandas de Pineda, trabajadores y comunidades no prosperaron ni en la Mesa de Seguimiento al Acuerdo con la empresa, ni en las cortes. Dos Tribunales y el Consejo de Estado fallaron en contra de la tutela. La demanda penal de los trabajadores fue negada en primera instancia. Y Pineda sigue sin ser escuchado.Un pleito de larga dataMeses antes había ocurrido un hecho detonante de la movilización social: el 27 de diciembre de 2012, cuando vencían los contratos de explotación con Cerro Matoso S.A., el gobierno nacional le extendió la prórroga hasta el año 2044.Con esta firma, la nación renunció a los activos y las áreas concesionadas a cambio de unos compromisos muy flexibles de la empresa: ampliar su capacidad de producción e invertir 2,5 millones de dólares en proyectos de inversión social.Revuelo nacional: la Procuraduría abrió una investigación debido a que algunos estudios técnicos obligatorios para la negociación de dicha prórroga o no existían o fueron expedidos en fecha posterior a la firma.Senadores y miembros de la sociedad civil crearon un “Comité para defender el interés público en Cerro Matoso” y, frente al Congreso, responsabilizaron a la Compañía de la contaminación de las aguas del municipio de Montelíbano y de las enfermedades de decenas de trabajadores de la mina. También denunciaron lo que la Controlaría ya había advertido y es objeto de investigaciones periodísticas*: irregularidades de la empresa minera en la liquidación y pago de regalías al Estado.A su vez, la Controlaría impugnó (sentencia en PDF) la validez de la licencia ambiental de Cerro Matoso S.A. por no delimitar el área de explotación ni definir medidas de mitigación y compensación ambiental.La fugaz victoria de las comunidadesEn 2017, la Corte Constitucionalemitió una histórica sentencia a favor de las comunidades que habían interpuesto la tutela. Con base en informes científicos del Instituto de Medicina Legal, el alto tribunal confirma la relación de causalidad altamente probable entre las actividades extractivas de la empresa Cerro Matoso S.A. y el deterioro de la salud de las comunidades aledañas, las afectaciones al medio ambiente (agua, aire, animales y plantas) y el peligro que corre la seguridad alimentaria.La sentencia estipula que:

La licencia ambiental de Cerro Matoso S.A. no se ajustaba a los estándares de la Constitución de 1991.

Cerro Matoso S.A había explotado por 35 años una gran cantidad de minerales a una distancia menor de cinco kilómetros de varias comunidades étnicas sin que participaran en las decisiones relativas al contrato de concesión.

La sentencia condenó a Cerro Matoso S.A. a pagar reparaciones e indemnizaciones. Pero South 32, propietaria de la mina, solicitó la nulidad del fallo arguyendo dudas en la relación causa-efecto entre las actividades de Cerro Matoso S.A. y los daños a la salud humana y la contaminación ambiental.

El caso se abrió y la Corte Constitciona tumbó la condena a Cerro Matoso S.A a reparar a ocho comunidades aledañas a la mina con una indemnización de perjuicios por 400 millones de dólares.

Fue anulada la orden a la minera de crear y financiar un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las víctimas del níquel en la región.

Las anulaciones las indemnizaciones que fueron el centro del debate es un duro revés para los derechos humanos.ONG Germanwatch

De la sentencia sobrevivió:

La consulta previa a las comunidades para establecer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental por los daños causados por la empresa.

La orden al Ministerio de Salud de llevar a cabo valoración médica y un perfil epidemiológico en las poblaciones impactadas.

La orden a Cerro Matoso S.A de brindar a estas poblaciones atención integral y permanente en salud.

La deuda sigue sin saldarse

“Cerro Matoso no ha cumplido con lo que le ordena la Corte”, asevera Luis Hernán Jacobo, el líder indígena que, con su firma, lanzó hace diez años la batalla jurídica de las comunidades étnicas contra una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo.

Los ecosistemas siguen contaminados por la escoria emanada de la mina, las enfermedades efecto de las actividades de Cerro Matoso S.A. se multiplican, las mediciones y monitoreo de parte de la empresa a los niveles de níquel y otros minerales son opacas, denuncian las comunidades que, además, carecen de infraestructura hospitalaria y agua potable.

Todo esto ante la ausencia de un Estado que prioriza la llamada “locomotora minera” y deja el control del territorio y de la población en manos de grupos armados ilegales.

A ello se suma, una legislación medioambiental laxa e insuficiente carente de umbrales claros y regulación sobre las emisiones tóxicas de hierro y níquel (Ver PDF de la sentencia de la Corte Suprema) y un laberinto de “instituciones estatales desarticuladas que siempre han visto el tema ambiental como un problema”, afirma Alvaro Pardo, presidente dela Agencia Nacional de Minas (ANM). El hombre que nos recibe en una céntrica oficina de Bogotá tiene una historia con Cerro Matoso. Férreo opositor al modelo minero que rige en el país, fue uno de los ambientalistas que lideró en 2013 el Comité para defender el interés público contra la minera. Ahora tiene la responsabilidad de sacar adelante la bandera del primer gobierno de izquierda del país: la justicia ambiental.

[Continuará en el tercer episodio: “Sobrevivir al pie de la mina más grande níquel” ]

*Una investigación de la revista Semana sobre el desvío de recursos de regalías generadas por Cerro Matoso S.A. revela que en 2009 el municipio de Montelibano, principal receptor de regalías de este proyecto, ocupaba el rezagado puesto 902 en el Índice de Desempeño Fiscal de todo el país, acumulaba una deuda de 90.000 millones de pesos y enfrentaba diversas demandas por incumplimiento de contratos de alumbrado p ú blico, educació n, basuras y saneamiento b á sico.

¿Cuál es la distancia entre las comunidades y Cerro Matoso S.A? La Corte Constitucional constató que las distancias que refiere la empresa entre las comunidades que interpusieron la tutela y la mina tomaron la ubicación de los edificios y la planta y no el límite externo de la explotación y los vertederos de escoria del complejo minero.“Indemnizar a las víctimas representaba un altísimo costo para Cerro Matoso S.A., no solo en dinero sino por el precio de” estima el director de la Clínica jurídica del Medio Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Para el abogado Pedro Villamarín, apoderado del Cabildo indígena zenú Bello Horizonte -excluido inexplicablemente de la sentencia- "que creaba un precedente en Colombia: un Estado que protege a sus comunidades étnicas y hace pagar a la gran minería el daño que les causa".