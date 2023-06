¿Quién es Víctor Talanov, el ingeniero ruso que fabrica tanques inflables para Ucrania?

La producción de tanques ficticios, réplicas de aviones de combate y lanzacohetes inflables se ha disparado desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Pero el uso de estas armas ficticias no es una primicia: en 1944, los británicos ya las utilizaban para burlar a los nazis. Según informaciones de FranceInfo, un ingeniero ruso exiliado en República Checa, Víctor Talanov, fabrica tanques inflables que vende a los ucranianos para engañar al ejército ruso. La fabricación de armas ficticias inflables ha ido en aumento desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Para Rusia, no es nada nuevo, puesto que práctica este engaño militar desde hace mucho tiempo, bajo el nombre de "maskirovka".Al parecer, Ucrania no se quedó atrás. Según un reportaje publicado en marzo de 2023 en el diario francés Le Parisien, la empresa checa Inflatech, instalada enDěčín,"fabrica réplicas de tanques Abrams, aviones de combate y lanzacohetes Himars" para "engañar al enemigo en el campo de batalla". Inflatech se negó a dar el número de armas falsas vendidas a Ucrania durante el año pasado, pero afirmó que "sus beneficios habían aumentado un 100%".¿Cómo funciona? El patrón, por utilizar un término de costura, se diseña por ordenador y se imprime en tela. Luego, costureras altamente cualificadas cosen las distintas piezas. Incluso hay señuelos de calefactores y espejos para engañar a los radares o a las cámaras térmicas por la noche. Todo esto se despliega y pliega muy fácilmente, como una tienda de campaña. La idea es poder en cinco minutos esconder los tanques reales y remplazarlos por tanques inflables, al recibir una alerta sobre la presencia de artillería enemiga.Una historia de familiaLa radio FranceInfoinforma por su parte de una curiosa historia de familia en la industria de los inflables. El que fundó la empresa Inflatech es Víctor Talanov, un ingeniero ruso que vive exiliado en República Checa. Talanov estudió ingeniería en el Instituto de Aviación de Moscú y tras licenciarse, se incorporó a la empresa de su padre y aprendió con él este negocio.Pero sus relaciones pronto se tensaron y paralelamente, Talanov se fue sintiendo cada vez más incómodo con el régimen de Vladimir Putin, a pesar de que el ejército ruso era uno de sus clientes "no oficiales". Con el tiempo, Talanov creó su propia empresa en República Checa donde se trasladó al cabo de unos años. Oficialmente, no dice que trabaja para el ejército ucraniano pero sí admitió, con ironía, que "Putin les había hecho un buen marketing, y que habían duplicado su volumen de negocios en 2022".Mientras tanto, el padre Talanov, en Rusia, sigue vendiendo sus tanques al ejército ruso, según reveló el sitio web de investigación ruso The Insider en abril. El hijo dice que los suyos son los mejores. Lo cierto es que Víctor Talanov ya no es bienvenido en Rusia: si vuelve a poner un pie en territorio ruso, podría enfrentarse hasta a 20 años de cárcel.Una vieja tácticaEl uso de estos engaños no es una primicia en la guerra. Inglaterra utilizó esta táctica durante la Segunda Guerra Mundial, poco antes del desembarco de Normandía, para engañar a los alemanes. Un informe de 1946 difundido por el Instituto Nacional del Audiovisual (INA) de Francia ya mostraba estos tanques ficticios utilizados por los aliados en la vasta operación "Fortitude", con imágenes de militares británicos desinflando y moviendo tanques y otros vehículos militares de goma.Los británicos habían colocado un ejército ficticio, con vehículos inflables, aviones de madera y falsas barcazas de desembarco en el sudeste de Inglaterra, para hacer creer a los alemanes que el desembarco de junio de 1944 tendrían lugar en el Pas-de-Calais o en el norte de Francia, y no en Normandía. Los Aliados fueron hasta pedir al famoso general estadounidense Patton que comandara este "ejército fantasma". Los nazis cayeron en la trampa, y los Aliados pudieron desembarcar por sorpresa en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944.