Your browser doesn’t support HTML5 audio

22/03/2024 · 06:07 AM

El martes 19 de marzo, Canadá anunció el cese de las exportaciones de armas a Israel, sumándose a otros países. Mientras, naciones como Francia siguen cumpliendo sus contratos o incluso firman otros nuevos.

Por Oriane Verdier

Antes que Canadá, Países Bajos, Japón, España y Bélgica también habían anunciado el cese de las exportaciones de armas a Israel tras el lanzamiento de la ofensiva israelí en Gaza. “Sin embargo, estos anuncios deben tomarse con cautela", aconseja Zain Hussain, del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). En cada país existen dudas sobre si estas declaraciones se respetarán plenamente o no. En cualquier caso, se trata de posiciones simbólicas.

Desde la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) del pasado mes de enero, también está en juego el respeto del derecho internacional. La CIJ dictaminó que existía riesgo de "genocidio" en Gaza. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 estipula que los Estados firmantes están legalmente obligados a prevenir el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

Alemania y el Reino Unido, principales proveedores de Europa

El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas prohíbe que un país exporte armas a cualquier Estado del que sospeche que las utiliza para cometer genocidio. Sin embargo, varios Estados firmantes siguen comerciando con armas, entre ellos Francia. “París no vende armas importantes, por lo que sus ventas no aparecen en nuestros datos", explica Zain Hussain. “Pero la tecnología francesa se utiliza ampliamente en las armas israelíes, incluidos los sensores de misiles, y también suministran equipos militares". Interrogado sobre la cuestión ante el Senado, el Primer Ministro francés, Gabriel Attal, señaló el martes que Francia fue uno de los primeros países occidentales en haber pedido un alto el fuego duradero y que seguía haciéndolo. Sin embargo, no respondió directamente a la pregunta.

En Europa, los principales proveedores de armas a Israel son el Reino Unido y Alemania. También aquí la discreción está a la orden del día. Londres suministra principalmente componentes de armas. Según la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT), el 15% de los componentes de los aviones F-35 utilizados en Gaza proceden de Londres. Estos contratos de armamento son objeto de una intensa polémica a nivel nacional, pero por el momento no se han suspendido.

“Alemania ha aumentado la transferencia de vehículos blindados", señala Zain Hussain. “El país también tiene contratos a largo plazo para submarinos. También suministran fragatas. Parece que Alemania firmó nuevas licencias tras el inicio de la guerra en Gaza, pero al igual que el Reino Unido, Alemania no es transparente en este asunto”.

Estados Unidos, un socio vital

En cualquier caso, la clave del armamento de Israel no está en Europa, sino en el continente americano. Según el SIPRI, Estados Unidos ha representado el 69% de las ventas de armas de Israel en los últimos cinco años. "Por el momento, no hemos visto un aumento significativo, pero es seguro que estas exportaciones no van a detenerse", analiza Zain Hussain.

En las últimas semanas, las negociaciones entre ambos países se han centrado en un nuevo contrato para la venta de aviones de combate -veinticinco F-35 y veinticinco F-15- y un escuadrón de doce helicópteros Apache. "Los aviones son cruciales para la ofensiva de Gaza, ya que la mayoría de las operaciones de Israel son aéreas", señala Zain Hussain.

Además de los contratos ya en vigor entre ambos países, un centenar de ventas de armas han pasado bajo el radar desde el 7 de octubre. Cada una de ellas no superaba el importe necesario para justificar su examen y aprobación por el Congreso. Miles de municiones guiadas, bombas y armas ligeras se vendieron sin discusión pública antes de ser finalmente reveladas por el Washington Post. Brian Finucane, del International Crisis Group (ICG), señala que "las autoridades estadounidenses siguen prácticas diferentes, según el país al que venden sus armas. En el caso de Ucrania, por ejemplo, había hojas informativas en las que se detallaba cada arma suministrada y su número. En el caso de Israel no existía tal transparencia”.

Estados Unidos también tiene su propio arsenal de armas en suelo israelí. Parece que parte de este arsenal se utilizó en la guerra de Gaza, pero ninguno de los expertos entrevistados pudo confirmarlo. Además de los contratos de armas, Estados Unidos aporta 3.000 millones de dólares al año a Israel. Para Brian Finucane, el apoyo militar estadounidense es "sencillamente vital, no sólo para la actual campaña militar en Gaza, sino también para los esfuerzos de Israel por anticiparse a una posible escalada con Hezbolá en el norte". Sin embargo, este apoyo podría ponerse en entredicho.

La prohibición de ayuda militar a países que limitan la ayuda humanitaria estadounidense

Estados Unidos no es signatario del Tratado sobre el Comercio de Armas, a diferencia de Francia, Alemania y el Reino Unido. Pero las leyes estadounidenses prohíben la asistencia militar a los países que limitan la ayuda humanitaria estadounidense. “Dada la desastrosa situación en Gaza y el papel de Israel en la obstrucción de la entrada y distribución de ayuda a Gaza, la cuestión es si se aplicará esta disposición", señala Brian Finucane. “De momento, la Casa Blanca se niega a hacerlo, pero varios miembros del Congreso están intentando impulsar este texto".

Joe Biden se encuentra actualmente en una doble carrera contrarreloj: las elecciones presidenciales estadounidenses, para las que no puede permitirse ningún error, y el desastre humanitario que se está produciendo en Gaza, donde Hamás afirma que han muerto 31.988 personas desde el comienzo de la ofensiva israelí.