Al término de un escrutinio más vigilado que nunca en Rusia, y con cifras oficiales que muestran un récord de participación y de papeletas emitidas a su nombre, Vladimir Putin se dispone a iniciar un quinto mandato al frente de Rusia hasta 2030. Como jefe de Estado y caudillo.

Con información de la corresponsal de RFI en Moscu, Anissa El Jabri

Era un plebiscito esperado, y que el jefe de Estado ruso percibió y presentó, como era de esperar, como un cheque en blanco para su guerra en Ucrania. Así lo confirman los resultados oficiales simbólicos: en Belgorod, particularmente bombardeada en los últimos días y sobre todo durante los tres últimos días de la votación, Vladimir Putin obtuvo el 96,45% de los votos, según los últimos resultados. Las cifras son igual de buenas en los territorios ucranianos ocupados desde 2022: 95% en la región de Donetsk y 92% en Zaporiyia.

En la noche del domingo 17 al lunes 18 de marzo, el jefe de Estado ruso presentó al mundo una Rusia que no tenía intención de cambiar el rumbo de su acción militar, sino todo lo contrario: "No importa quién quiera intimidarnos ni cuánto, no importa quién quiera aplastarnos ni cuánto, si es nuestra voluntad o nuestra conciencia", dijo. Nadie ha conseguido hacer algo así en la historia. No ha funcionado hoy y no funcionará en el futuro".

Unas elecciones para coincidir con el 10º aniversario de la anexión de Crimea

Estas elecciones estaban previstas para coincidir con el 10º aniversario de la anexión de Crimea. Al final, se ha hablado muy poco de ello en Rusia en los últimos meses. Hubo celebraciones, pero fueron muy discretas y muy limitadas al territorio de la península anexionada.

Este lunes por la noche, sin embargo, está previsto un concierto en la Plaza Roja de Moscú, donde desde hace varios días pueden verse las instalaciones. Suele ser allí donde el Presidente da las gracias a su electorado y también deja entrever futuras orientaciones para el país.

Vladimir Putin dio algunos detalles el domingo por la noche. Participó en una larga rueda de prensa hasta altas horas de la madrugada, hora de Moscú. En el frente interno, de nuevo sin sorpresas, se reforzará aún más su dominio y control sobre el país.

En Rusia no hay pena de muerte, pero "trataremos a los traidores como si estuvieran en una zona de guerra", dijo.

¿Ascenso de una nueva generación de "príncipes del sistema"?

Una vez celebradas las elecciones presidenciales, en Moscú corren rumores de posibles cambios en el funcionamiento del poder y se habla de un ascenso a la cima de la generación inferior a Vladimir Putin. Por el momento, los pocos que han escalado algunos peldaños se asocian a lo que podría llamarse los "príncipes del sistema": los hijos de los compañeros de viaje de Vladimir Putin. Las élites disponen aún de muchas semanas para observarse: la investidura del Jefe del Estado está prevista para el 7 de mayo.

Después tendrá lugar una remodelación, ciertamente limitada, con una hoja de ruta interna centrada en los combates de Ucrania, como sabemos. Y para financiarlo: subidas de impuestos que ya están poniendo los pelos de punta a Rusia.