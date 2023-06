'Putin ha drogado a mi país con imperialismo y odio', dice Ilya Yashin a RFI desde la cárcel

Ilya Yashin, el político opositor condenado a ocho años y medio de cárcel por contar la verdad sobre la guerra en Ucrania, habla con RFI desde su celda en Moscú. Nos habla de su vida entre rejas y de su relación con sus compañeros de prisión. Explica su visión de la guerra, que sigue denunciando a pesar de los riesgos, y comparte sus opiniones sobre el futuro de Rusia. Por Anya StroganovaRFI: ¿Cómo se siente en la cárcel?Ilya Yashin: La cárcel sigue siendo la cárcel. Aquí poca gente se siente bien o disfruta de la vida. Pero yo me siento bastante bien y no me quejo. No me pongo enfermo, cuido mi salud, intento no dejarme llevar y me mantengo en forma con entrenamientos regulares. Tampoco me siento deprimido e intento protegerme de la ansiedad. La depresión es una enfermedad crónica en la cárcel. Si un preso empieza a sentir lástima de sí mismo y pierde su fuerza de voluntad, corre el riesgo de convertirse en un robot que existe y funciona sólo por inercia. Más de una vez, he visto a presos quedarse mirando fijamente a un punto durante días y días y simplemente perder el sentido de la vida.Afortunadamente, mi vida tiene sentido, y eso me ayuda mucho entre rejas. Sé que la verdad está de mi lado y que mucha gente me apoya. Saber esto me motiva a mantenerme sano, refuerza mi determinación y me da fuerzas.RFI: ¿Cómo mantenerse a salvo en la cárcel? ¿Ha encontrado algún truco que le ayude a no desanimarse y aceptar la realidad que le rodea?Ilya Yashin: Recurro a la experiencia de disidentes soviéticos y de personas que pasaron por campos de concentración nazis. En sus memorias, todos aconsejan más o menos lo mismo: hacer todo el trabajo intelectual posible, mantener el sentido del humor, visualizar el futuro en la cabeza...Lo más duro de estar entre rejas es la sensación de pérdida de tiempo. Aquí, los días pasan muy deprisa. Y la vida también. Por eso es tan importante emplear el tiempo de forma útil, para que cuando te duermas en la celda por la noche, puedas decirte a ti mismo: no ha sido un día perdido.Mi truco es el papel y el bolígrafo. Anoto constantemente mis pensamientos, respondo a muchas cartas de simpatizantes y periodistas, escribo manifiestos políticos y contra la guerra y discursos para los tribunales. Además, casi desde el primer día de mi detención, empecé a recopilar y anotar las historias personales de quienes conozco en la cárcel. Es una especie de obra literaria, porque el destino de estos presos se entrelaza con el drama, la tragicomedia y la intriga policial. Estoy inmerso en una atmósfera sombría, pero hay una vitalidad, una humanidad e incluso una belleza particular. Quiero compartir esta belleza y explorar este mundo. Incluso he empezado a hacer bocetos artísticos.En pocas palabras, mi truco consiste en intentar percibir la cárcel no como una privación de libertad, sino como una experiencia antropológica, una inmersión en una especie de realidad paralela. Como escribió Dante: "A mitad delcaminode lavida, en una selvaoscura meencontraba porque mi ruta había extraviado...".RFI: ¿Con qué frecuencia ve a sus padres? ¿Y a sus amigos y simpatizantes? ¿Pueden visitarlo?Ilya Yashin: Puedo ver a mis padres y a mis abogados. Mis abogados me visitan regularmente en la cárcel, me dan noticias y apoyo moral. Mi madre y mi padre también pueden visitarme, pero a diferencia de mis abogados, necesitan permiso del juez o del investigador para cada visita. Algunos presos políticos suelen estar completamente aislados de sus seres queridos porque se les deniega el permiso. Alexéi Navalny, por ejemplo, lleva meses sin ver a su familia. A Vladimir Kara-Murza ni siquiera se le permite hablar con sus hijos desde hace más de un año. Es una auténtica tortura. A mí me tratan de forma diferente y mis padres vienen a verme a la cárcel aproximadamente una vez al mes. Nos comunicamos a través de una ventana embarrada utilizando auriculares de teléfono, pero esto siempre me da una poderosa carga de emociones positivas.En cuanto a mis amigos y simpatizantes, sólo los veo en los tribunales, cuando vienen a las audiencias. Pero sólo podemos intercambiar sonrisas. Si alguien intenta hablar conmigo, los alguaciles lo escoltan inmediatamente fuera de la sala.RFI: En sus notas sobre la prisión, habla a menudo de otros presos. ¿Quiénes son? ¿Es posible identificar un tipo particular de persona que se encuentra en tales situaciones? ¿O, por el contrario, se ha dado cuenta de que cualquiera puede acabar entre rejas?Ilya Yashin:Según mis observaciones, la cárcel es, hasta cierto punto, una muestra de la sociedad rusa. Por supuesto, aquí hay reincidentes para los que la cárcel se ha convertido en su hábitat natural. Son un tipo particular de presos con su propia filosofía, sus propios conceptos y un código de honor específico. En cualquier sociedad y en cualquier país existe probablemente una casta para la que el delito y la pérdida de libertad que conlleva se convierten en una forma de vida.Pero en las cárceles rusas hay muchas personas que jamás habrían imaginado que un día se encontrarían entre rejas. Hay muchos empresarios que se convierten en presa fácil de la policía. Se les priva de su negocio, se abren causas penales por fraude o evasión fiscal contra ellos y se les mete en la cárcel. También hay muchos funcionarios de bajo nivel a los que se acusa de corrupción, pero a los que, en realidad, se culpa de las faltas de sus superiores. Para mi gran sorpresa, también conocí a muchos altos funcionarios de diversas administraciones de seguridad y defensa. Generales del Ejército, del Ministerio de Situaciones de Emergencia y del Comité de Investigación, policías de alto rango e incluso oficiales del FSB. Está claro que los servicios de seguridad rusos están sufriendo una purga no oficial y probablemente severa. Supongo que esto se debe al enfado de Putin por los fallos en primera línea.Para responder a su pregunta, sí, cualquiera puede acabar en la cárcel. El sistema judicial de nuestro país está totalmente sesgado. Es prácticamente imposible utilizar la ley para defenderse y no todo el mundo es capaz de resolver sus problemas de manera informal con la policía o el FSB. Esto está arraigado en Rusia desde hace mucho tiempo. El dicho "no se puede escapar ni de la pobreza ni de la cárcel" está más vigente que nunca.RFI: ¿Qué piensan de usted? ¿Ha encontrado algún rechazo o incomprensión de su compromiso? ¿Algún "provocador" ha intentado acercarse a usted?Ilya Yashin: La actitud de los reclusos hacia mí es correcta e incluso respetuosa. Todos comprenden que no soy un auténtico delincuente y que estoy en la cárcel por mis opiniones. Incluso para quienes no están de acuerdo con mi punto de vista sobre la situación política, la causa penal contra mí y mi condena siguen siendo chocantes. En Rusia, los ladrones y asesinos son condenados a penas de entre cinco y siete años de cárcel. A mí me cayeron 8,5 años por unas palabras que dije en Internet. Nunca he conocido a nadie en la cárcel que pensara que eso era normal y justo.Por supuesto que hay discusiones, pero son bastante inteligentes y tranquilas. La gente se interesa por mis opiniones sobre las perspectivas económicas, el resultado de la guerra o la partida de Putin.Las conversaciones en la cárcel son a veces poco diferentes de los encuentros habituales con los votantes durante las campañas: respondo a preguntas, explico mi postura sobre tal o cual tema y a veces incluso escribo palabras de simpatía a algunos de mis compañeros de prisión. Lo curioso es que los funcionarios de prisiones a veces se unen a estas reuniones. No hacen preguntas, pero escuchan con atención.No es raro que me encuentre con simpatizantes en la cárcel. Algunos se habían suscrito a mis redes sociales, otros veían mis vídeos de YouTube y algunos incluso me votaron en las elecciones. Lo que me sorprendió fue la calidez con la que me acogieron los chechenos: casi siempre me abrazan y me dan las gracias por no tener miedo de decir la verdad sobre Kadírov.En cuanto a los provocadores, sólo una persona despertó mis sospechas. Fue mi compañero de celda durante los dos primeros días tras mi detención. Se presentó como un saboteador ucraniano que había colocado una mina en un puente cerca de la frontera. Este hombre me hablaba de una manera muy extraña, como si intentara que me declarara a favor de las "acciones terroristas". Pero en realidad no continué la conversación, me limité a escucharle.RFI: ¿Los generales y oficiales superiores que conoció en prisión le consideran un enemigo?Ilya Yashin: Por extraño que parezca, no. Al contrario, los representantes de las fuerzas del orden que encuentro detenidos son mucho más radicales que la mayoría de los presos. Los comentarios de estos generales y coroneles son a menudo mucho más virulentos que los de los opositores. Uno tiene la impresión de estar escuchando los mismos exabruptos verbales que los utilizados por el jefe de los mercenarios de Wagner -Yevgeny Prigozhin- contra el ministro de Defensa ruso. Se percibe su resentimiento hacia sus antiguos colegas y hacia Rusia en su conjunto.Los agentes del orden caídos en desgracia conocen a la perfección nuestro sistema estatal. Han visto su podredumbre desde dentro y no se hacen ilusiones. Sorprendentemente, estas personas siguen deseándome éxito. Pero lo susurran, porque saben que en las cárceles hay grabadoras por todas partes. Y no faltan ejemplos de nuevos procesos penales contra presos por una simple frase soltada.RFI: ¿Qué dicen los demás prisioneros sobre Putin y la guerra? ¿Son capaces de hablar abiertamente sobre lo que está ocurriendo? ¿Logran hacer cambiar de opinión a quienes apoyan la guerra?Ilya Yashin: No dudo en expresar abiertamente mi opinión, aunque sea consciente de los riesgos. Para mí es una cuestión de principios: creo que es importante defender mi derecho a decir la verdad, incluso en la cárcel. Los presos escuchan con interés y a menudo están de acuerdo. No hay muchos seguidores de Putin en la cárcel, porque si te encuentras entre rejas, por definición tienes una relación conflictiva con el gobierno y el Estado. Así que hay terreno abonado para lo que tengo que decir. Mucha gente es consciente de que Rusia es un Estado ineficiente y corrupto, de que la arbitrariedad de los servicios de seguridad es peligrosa y amenaza a todo el mundo, y de que el sistema judicial es caricaturesco e injusto.Sin embargo, la guerra despierta sentimientos y emociones más complejos. Pocos piensan que merecía la pena empezarla. Pero para algunos, la lógica es que una vez que se empieza una batalla, hay que librarla hasta el final a toda costa y luego preocuparse de quién tenía razón o no. Independientemente de su actitud ante la guerra, la mayoría de las personas con las que hablo están preocupadas por la posible movilización de sus familiares y amigos, y por la extensión de los combates a gran escala por todo el territorio ruso. La frase que oigo con más frecuencia es: "Espero que acabe pronto".También conocí a personas que habían participado en los combates. Uno de mis compañeros de celda era un sargento de infantería que luchó cerca de Svatovo en febrero de 2023. Ahora está acusado de tráfico ilegal de armas. Me contó muchos detalles terribles. Yo, por mi parte, intenté convencerle de que esta guerra era bárbara y criminal. Francamente, ni siquiera protestó de verdad. Se justificó diciendo que ahora el ejército ofrece la posibilidad de ganar más dinero que en la vida civil. Espero que mis argumentos dieran fruto. Al final, me prometió que si alguna vez volvía al frente, sólo sería conductor y nunca volvería a tomar las armasRFI: Las celdas de los centros de detención preventiva están equipadas con televisores y radios. ¿Cómo los afecta a usted y a los demás reclusos la presencia constante de propaganda?Ilya Yahsin:En Rusia, en algunas prisiones y colonias penales, los reclusos son literalmente torturados por la propaganda estatal. Navalny, por ejemplo, está obligado a escuchar los discursos de Putin todo el día en su celda. Pero eso no existe en mi prisión y los reclusos son libres de elegir sus programas. En general, ven programas de entretenimiento, partidos de fútbol o videos musicales. A veces también vemos las noticias, pero casi todos se muestran escépticos al respecto. Por lo que he observado, los reclusos saben lo que valen las palabras de los propagandistas. Pocos se toman sus palabras al pie de la letra.RFI: ¿Cuál es su relación con los guardias y el personal de la prisión?Ilya Yahsin: La actitud del personal hacia mí es generalmente neutra. Por supuesto, he observado que algunos funcionarios pueden ser sádicos. Otros se imponen ejerciendo su poder sobre los presos. Pero hasta ahora no me ha ocurrido nada fuera de lo normal, aparte de que me registraron casi desnudo durante 10 días seguidos. Fue una iniciativa de la jerarquía y no de los propios guardias.En casi un año de detención, he oído más palabras de aliento de los funcionarios de prisiones de lo que podía imaginar. Siendo la prisión la base de cualquier sistema represivo, antes de mi detención pensaba que todos tenían la misma opinión y que apoyaban plenamente a las autoridades.Después de pasar por cinco prisiones diferentes, me encontré con vigilantes favorables a la oposición en cada una de ellas. Probablemente este fenómeno tenga una explicación sencilla. Los altos funcionarios de seguridad, que detentan el poder real, son corruptos y se les permite utilizar los fondos públicos a su antojo. Pero las bases se sienten desfavorecidas y socialmente vulnerables. Reciben salarios de miseria y sus derechos se violan sistemáticamente. El exceso de trabajo y la humillación a manos de sus superiores son la norma. La oposición no debe abandonar a este sector de la sociedad. Tenemos que hablar con ellos y ganarlos para nuestra causa. Eso es lo que intento hacer.RFI: ¿Vio en la cárcel una Rusia diferente a la que conocía antes?Ilya Yashin: Conozco bien mi país, he visitado casi todos sus rincones y me gusta conocer a todo tipo de gente. También he trabajado "sobre el terreno": durante cuatro años fui jefe de un distrito en Moscú, y todos los días recibía a ciudadanos que venían a contarme sus problemas. Así que no es fácil sorprenderme. Pero como decía, la cárcel es en cierto modo una muestra de la sociedad, una especie de Rusia en miniatura. Todo parece concentrarse aquí: las penas humanas, las emociones, las decepciones del presente y las esperanzas del futuro.Seré sincero: me resulta difícil estar en la cárcel, es incómodo, los muros son opresivos, el ambiente es opresivo. Pero comprendo que estar aquí me aporta una importante experiencia vital, me ayuda a comprender mejor mi país y a hacerme más fuerte y más sabio.Ilya Yashin: ¿En qué momento de su carrera política empezó a prepararse para la posibilidad de acabar entre rejas?RFI: En 2012 me libré milagrosamente de la detención. Fue el año de las enésimas elecciones presidenciales de Putin y, al mismo tiempo, el de las mayores manifestaciones de la historia moderna de Rusia. Yo era uno de los organizadores de estas concentraciones y marchas; pedíamos elecciones justas, reformas democráticas y nos oponíamos a la usurpación del poder. Al final, Putin perdió la calma y, en vísperas de su investidura, ordenó una brutal represión. Un portavoz del Kremlin declaró más tarde que la policía tenía que "esparcir los hígados de los manifestantes por el asfalto". Tras esta brutal represión, comenzaron las detenciones masivas. Los servicios de seguridad me tacharon públicamente de "organizador de disturbios masivos". Se llevaron a cabo interrogatorios y registros en mi domicilio y en el de mis padres y familiares. Me advirtieron de que, si no emigraba, acabaría entre rejas. Tuve suerte y logré evitar la detención.Sin embargo, tras la presión de la policía hace 11 años, me di cuenta de que esto se convertiría en la norma de nuestras vidas mientras Putin siguiera en el poder. Desde entonces, me he dado cuenta de que la detención por mi actividad opositora es una posibilidad y, lo más probable, sólo cuestión de tiempo.Tras el estallido de la guerra contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, me di cuenta de que lo "hipotético" se estaba convirtiendo en inevitable. Una semana después de la invasión, Putin firmó varias leyes de censura militar que criminalizaban cualquier discurso contrario a la guerra. El mensaje del gobierno a sus críticos era muy sencillo y muy claro: o te callas, o te vas del país, o vas a la cárcel. Estoy convencido de que, en esta situación, un político y patriota ruso no puede ni callarse ni huir: debe quedarse y decir la verdad sobre la guerra y decirla lo más alto posible. Así que mi detención fue inevitable.RFI: ¿Para qué es imposible prepararse en la cárcel?Ilya Yashin: Es imposible acostumbrarse a la banalidad del mal. Imagínate esto: estás hablando con alguien en una reunión de presos, en un camión o en un tren penitenciario. La persona con la que hablas es agradable, dice algo sensato y despierta tu vivo interés. Saca una tableta de chocolate del bolsillo, parte un trozo y lo comparte. Es amable, bromea, ríe. Y piensas: ¿por qué está en la cárcel? Probablemente sea un error. Pero no, no es un error. Un hombre te cuenta abiertamente cómo mató a golpes a una anciana en la calle para comprar droga. O que estranguló a su propia madre porque no tenía suficiente dinero para una botella de vodka. Da miedo darse cuenta de que es casi imposible distinguir a un asesino a sangre fría de una persona corriente. Y esa conciencia a veces te da sudores fríos.RFI: ¿Qué libros lee en la cárcel? ¿Le ayuda poder leer mucho?Ilya Yashin: Por supuesto, la literatura me ayuda mucho. En la cárcel dicen que cuando un preso duerme o lee, es libre. Hay algo de verdad en eso, porque los libros estimulan la imaginación y te permiten sumergirte en otro mundo durante un rato. He leído muchos libros, algunos de los cuales no había tenido ocasión de leer en años. Por ejemplo, disfruté leyendo la trilogía del Serie de la Fundaciónde Isaac Asimov. Me ha gustado mucho la novela Papillon del autor francés Henri Charrière. También debo mencionar el nuevo libro del maravilloso escritor alemán Bernhard Schlink, Die Enkelin.RFI: ¿Puede Occidente facilitar la unificación de las fuerzas de oposición rusas?Ilya Yashin: No creo que ése sea el papel de los países extranjeros. La democracia no puede introducirse desde fuera, ya que eso sólo provocaría rechazo en la sociedad. La oposición debe aprender a negociar y cooperar sin la ayuda de Occidente. Rusia debe convertirse en una sociedad civil, dándose cuenta de que necesita hacerlo y no porque se lo aconsejen desde el extranjero. La democracia sólo arraigará en nuestro suelo si es una elección consciente de nuestro pueblo.En mi opinión, Occidente debe concentrarse en ayudar a Ucrania a defender su seguridad y su soberanía. Y, sobre todo, ayudarla a aplicar las reformas de posguerra. Ucrania debe convertirse en un escaparate de la democracia y la libertad europeas, un escaparate del progreso. Debe ser un ejemplo positivo para todas las potencias postsoviéticas sumidas en la autocracia.RFI: ¿Piensa en dónde estaría hoy y qué estaría haciendo si hubiera decidido marcharse de Rusia?Ilya Yashin: Ahora mismo estaría sentado con usted en un café de París, intentando terminar la entrevista lo antes posible para poder pedir un croissant. Hablando en serio, no ha habido un solo día en mi vida en el que me haya planteado seriamente la posibilidad de emigrar. Rusia es mi hogar. Aquí hay muchos defectos, muchos problemas y muchos males. Pero sigue siendo mi hogar, al que amo y que no quiero dejar en manos de nadie. Sobre todo porque los bandidos y asesinos que están destruyendo esta casa, así como la casa de al lado, están convirtiendo mi hogar en Mordor. Es mi deber oponerme a ellos.RFI: ¿Qué piensa del futuro a corto plazo de Rusia?Ilya Yashin: Entiendo que Rusia va a pasar por un periodo de agitación y que será muy difícil salir de su estado actual. Se podría comparar con una fuerte resaca. Putin ha drogado a mi país con imperialismo y odio; los ojos de la sociedad están inyectados en sangre. Pero Putin no es eterno y el país acabará por recuperar la sobriedad. Habrá una gran vergüenza. Tendremos que pedir perdón a los vecinos cuyas vidas hemos arruinado. Tendremos que hacer las paces. Tendremos que soportar las miradas humillantes y las sospechas. El camino que tenemos por delante es doloroso y espinoso. Pero no somos los primeros en seguir este camino: tras la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lograron construir una sociedad libre sobre las ruinas del régimen de Hitler, una sociedad que hoy es un ejemplo de justicia y humanismo.No sé si éste será el futuro inmediato... A la luz de la historia, no creo que esté tan lejos. Dependerá de mi generación revivir Rusia y devolverla a la comunidad de países civilizados.