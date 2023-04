Putin envía a Lavrov a los principales países aliados de Rusia en Latinoamérica

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, viaja a Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba donde el 19 de abril el Parlamento reelegirá a Miguel Díaz-Canel al frente del gobierno cubano. El jefe de la diplomacia rusa busca profundizar la cooperación con sus aliados en la región. La primera escala de Lavrov es en Brasilia donde será recibido este lunes por su homólogo brasileño, Mauro Vieira. Encima de la mesa, dos temas: la guerra en Ucrania y el comercio bilateral.Brasil asegura mantener una posición neutral sobre el conflicto ruso ucraniano y siempre ha defendido el diálogo, sin embargo, esta visita coincide con unas polémicas declaraciones del mandatario Lula da Silva quien afirmó recientemente que Kiev también decidió ir a la guerra.La asociación estratégica entre Rusia y Brasil ya tiene 20 años. Según fuentes oficiales, hay “perspectivas de cooperación en áreas de interés común”. En 2022, el comercio entre Brasil y Rusia alcanzó el récord histórico de 9.800 millones de dólares. Rusia es el principal suministrador de fertilizantes del poderoso sector agrícola brasileño, una producción que se exporta luego principalmente a China.En esta ocasión, buscarán estrechar la relación en “comercio e inversiones, ciencia y tecnología, medioambiente, energía, defensa, cultura y educación”, así como “fortalecer el diálogo político” sobre temas bilaterales, internacionales y regionales, según informan fuentes oficiales brasileñas.Tras su paso por Brasil, visita mas importante a nivel económico, Lavrov visitará a los aliados históricos del Kremlin en la región: Nicaragua, Venezuela y Cuba.Caracas, respaldo incondicionalTras Brasil, Lavrov se desplaza a Venezuela. Los dos países celebraron el 14 de marzo el 78 aniversario de sus relaciones diplomáticas. Unas relaciones que se estrecharon con una cooperación intensa a partir de 1999 cuando Hugo Chávez llegó al poder.Maduro le ha ofrecido a Rusia “todo el respaldo” en la guerra en Ucrania, lo que no le ha impedido al mandatario venezolano reunirse con potencias occidentales para dar salida a su petróleo ante la crisis energética mundial.Rusia no ha cumplido con los compromisos energéticos con CubaLavrov estará en Cuba el 19 de abril. Ese mismo día el Parlamento reelige al mandatario Díaz-Canel a la cabeza del país que enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. El mandatario cubano ya estuvo en Rusia a finales de noviembre del año a pasado en el marco de una gira internacional que también lo llevó a países aliados como China, Argelia o Turquía.En esa gira firmó varios acuerdos de suministro de petróleo, pero cuatro meses después, la escasez de combustible continúa y es que esos países, entre ellos Rusia, no ha complicado con sus compromisos. Una situación que Díaz-Canel explica porque también enfrentan “una situación energética compleja”.Ortega y Putin, viejos aliadosLa amistad entre el régimen Ortega Murillo y el Kremlin quedó de nuevo patente con la reciente condecoración con la orden de la Amistad de Lavrov a Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega.Y a finales de marzo, el canciller nicaragüense se reunió en Moscú con su homólogo ruso. Desde ahí, Denis Moncada defendió el derecho de Moscú a defender su “integridad y seguridad”.