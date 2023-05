Prohibidos en Francia ciertos vuelos interiores

La prohibición de los vuelos interiores en Francia, cuando hay una alternativa en tren en menos dos horas y media, entró en vigor este martes. Los vuelos concernidos son los que conectan París con Nantes, Lyon o Burdeos.

Tras reiteradas polémicas en un contexto de lucha contra el cambio climático se publicó en El Diario Oficial francés este martes la medida, prevista por la ley Clima del 22 de agosto de 2021, pero que se suspendió mientras la Comisión Europea examinaba un recurso del sector aéreo. La prohibición no afecta a los vuelos de conexión.En la práctica, los vuelos que cumplen con los requisitos del decreto son los que conectan París con ciudades medias como Nantes (oeste), Lyon (este) o Burdeos (suroeste).La ley ya se aplicaba en la práctica porque el gobierno obligó a Air France a renunciar a estos vuelos a cambio de una ayuda financiera en mayo de 2020, en plena crisis del covid-19.La presión aumenta en Europa para luchar contra el cambio climático y la huella carbono del transporte está en el punto de mira, por lo que las polémicas, sobre todo con los jets privados, son recurrentes.En septiembre de 2022, Kylian Mbappé, Lionel Messi y otras estrellas del PSG fueron criticados por viajar en avión a Nantes para disputar un partido, en lugar de un trayecto de unas dos horas en tren.La polémica aumentó días después cuando su entrenador Christophe Galtier ironizó sobre el tema, asegurando que preguntaron si podrán realizar los trayectos "en carro de vela", junto a Mbappé muerto de risa.La mayor organización europea de aerolíneas criticó el martes lo que describió como "prohibiciones simbólicas" y pidió a los gobiernos que apoyen "soluciones reales y significativas" para des-carbonizar la aviación."La Comisión Europea, en su propia evaluación de las prohibiciones de vuelos en Francia, reconoce que la prohibición de estas rutas tendrá consecuencias insignificantes" en el logro de los objetivos climáticos, declaró el director general en funciones de Airlines for Europe (A4E), Laurent Donceel.En declaraciones a la prensa, Donceel recordó que las compañías aéreas se han comprometido a lograr "cero emisiones netas" de CO2 de aquí a 2050, en particular mediante el uso de combustibles no fósiles y de aviones propulsados por electricidad o hidrógeno.