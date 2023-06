Posponen en Alemania el primer juicio contra las vacunas anticovid: rechazan al juez

La primera audiencia en un tribunal de Hamburgo sobre las demandas presentadas en Alemania por personas vacunadas contra el covid-19 que dicen sufrir efectos secundarios fue pospuesta este lunes por un recurso de los querellantes para que el caso sea analizado por varios magistrados en vez de uno solo, acusado por abogados de parcialidad. Con Sergio Correa, corresponsal de RFI en BerlínLos abogados que representan en Hamburgo la primera demanda contra los efectos negativos de la vacuna de BioNTech no aceptaron comenzar el juicio frente a un único juez; los demandantes creen que la importancia del juicio exige que se haga frente a una cámara compuesta de tres jueces. El comienzo del juicio se retrasará por tanto algunos días.La primera demandante en Alemania es una médica que exige 150.000 euros de reparación por dolores permanentes en el torso, inflamación de extremidades, agotamiento, cansancio e insomnio que tendría desde que fue inyectada con la vacuna de BioNTech. La empresa asegura que después de haber examinado la documentación no encuentra ninguna relación entre su producto y los síntomas de la demandante.Unas 350 demandas esperan ser tratadas por los juzgados alemanes en las próximas semanas y meses. Pero aunque el laboratorio BioNTech perdiese los juicios difícilmente debería pagar; varias fuentes afirman que los laboratorios cerraron un acuerdo con la Unión Europea al comienzo de la pandemia para que los países y no los laboratorios mismos paguen por los efectos secundarios que pudiesen tener las vacunas.El caso es muy complejo. Las vacunas contra el covid-19, elaboradas en pocos meses, salvaron vidas, pero algunos afirman que perjudicaron su salud.El proceso debía empezar este lunes con una audiencia que se esperaba que durara varias horas, pero el inicio del juicio fue pospuesto a último minuto por un recurso de la parte querellante que cuestionó la imparcialidad del juez y pidió que el caso sea tomado por un panel de magistrados.

“Realmente expertas”

Los abogados piden que el juicio sea presidido por un panel de magistrados especializados en temas de salud y no un único juez, lo que permitiría contar con personas "realmente expertas", explicó Marco Rogert, uno de los abogados.

En los próximos días tendrá lugar una nueva audiencia y el tribunal va a decidir la forma del proceso, señaló el abogado.

La campaña de vacunación contra el covid fue de una magnitud inédita con el objetivo de combatir una pandemia mortal que provocó el confinamiento de millones de personas y paralizó la economía mundial.

El laboratorio alemán BioNtech desarrolló junto al estadounidense Pfizer una de las principales vacunas contra el covid.

Según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) las vacunas ayudaron a evitar unas 20 millones de muertes.

Pero, cientos de querellas han sido presentadas en Alemania que buscan que se reconozca que hay un vínculo de causalidad entre las vacunas y el desarrollo de patologías médicas.

Se esperan más audiencias los próximos meses, y el abogado dice representar unos 250 querellantes, "todos con buena salud" antes de sufrir síntomas que atribuyen a la vacunación.

"Los síntomas son muy diferentes, van del ictus a la trombosis y las enfermedades cardíacas", resumió Joachim Cäsar-Preller, otro abogado alemán que representa a 140 clientes con casos similares.