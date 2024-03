Your browser doesn’t support HTML5 audio

10/03/2024

La derecha es favorita pero no se descarta a priori ningún escenario tras las alianzas: un gobierno de coalición de izquierdas, uno con la extrema derecha, o incluso una coalición temporal de los dos partidos más votados. Un porcentaje de indecisos todavía elevado (16%) entre los 10,8 millones de electores puede ser la clave de esta jornada electoral.

Los portugueses votan este domingo un futuro político que dependerá, probablemente, de unas inciertas alianzas. El centroderecha podría volver al poder tras ocho años de oposición, si se confirman los vaticinios de las encuestas. El líder del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), Luis Montenegro, ha llegado al final de la campaña mejor colocado en los sondeos que su rival, el exministro socialista Pedro Nuno Santos. Un 27% en intención directa de voto para Montenegro frente al 22% de su adversario, según la última encuesta publicada el viernes por Público. Aún así, muchos desconfían de los sondeos porque en 2022 ninguno fue capaz de aventurar la posibilidad de lo que finalmente sucedió: mayoría absoluta del PS de Costa.

El nuevo líder socialista, Pedro Nuno Santos, tiene apoyos de la izquierda a pesar de haber tenido muy poco tiempo. Fue elegido en las primarias tras la salida de Costa como primer ministro el pasado mes de noviembre al verse envuelto en supuestas irregularidades en torno al negocio del litio e hidrógeno. Ahora mismo, en el PS cunde la sensación de que Costa dimitió por nada. Y que por unas investigaciones de corrupción detrás de las que finalmente no hay nada, todo se ha ido al traste. Nuno Santos ha tenido que armar una candidatura y un proyecto paradójico: reivindicar el legado de Costa, que sigue gozando de gran popularidad en Portugal, al tiempo que reconocía los errores cometidos. En los últimos días se ha centrado en amarrar el voto de los pensionistas, gran caladero socialista, y las mujeres, recordando los derechos que conquistaron con su formación.

Las encuestas anteriores han ido variando con el paso de las semanas. Pero sí coinciden todos en que la extrema derecha del Chega puede tener la llave de un gobierno de derechas. Todos los sondeos dan a Chega un mínimo de 30 escaños. Montenegro se ha comprometido solemnemente a no pactar con ellos, pero muchos en el país no lo creen ya que de eso dependería tener una legislatura estable necesaria para emprender reformas en cuatro años y que Montenegro consolidase su hasta ahora breve liderazgo. En los últimos días, dirigentes del partido conservador partidarios de un acuerdo con Chega, han abogado en privado por pactar un Gobierno con los radicales encabezado por otro candidato de la derecha, ya que Montenegro se ha comprometido a no hacerlo. Pero el diario Expresso ha desvelado que el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, rechaza esa posibilidad. Y en Portugal el jefe del Estado nombra al primer ministro.

En 2022, Antonio Costa consiguió convencer de que el Partido Socialista era la opción para frenar la ultraderecha. Ganó con mayoría absoluta, aunque el Chega pasó a ser la tercera fuerza política. Para los expertos, Portugal ya no es la excepción de Europa y también sufre la polarización, la fragmentación ideológica de derecha e izquierda y los populismos.

Escenario probable

Si Montenegro acaba siendo el candidato más votado este domingo y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, le nombra primer ministro, la Asamblea tendrá que examinar su programa de gobierno en un plazo máximo de 10 días.

Para seguir adelante, el Parlamento, de 230 escaños, no tendría que rechazar su programa, con lo que debería contar, al menos, con la abstención del PS o de Chega para evitar la dimisión del Gobierno y una repetición electoral. Pero las cosas pueden complicarse porque si la Asamblea rechaza el programa, las nuevas elecciones no podrían convocarse antes de seis meses, ya que así lo establece la Constitución, con lo que Portugal estaría más de un año con gobiernos en funciones.

Si finalmente Montenegro avanza hacia un ejecutivo en minoría, todo apunta a que sería una legislatura corta ya que sin acuerdo con los socialistas o con la derecha radical, Montenegro no podría aprobar sus presupuestos.