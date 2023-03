¿Por qué son tan caras las entradas para los JJOO de París?

Desde el 13 de febrero y hasta el 15 de marzo, están a la venta las primeras entradas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero debido a un complejo sistema y a los precios propuestos, la comercialización está generando protestas. Para vivir unos "Juegos populares", habrá que esperar. Un sondeo publicado el domingo 5 de marzo muestra que una aplastante mayoría de franceses* (82%) piensa que los precios de las entradas para los Juegos Olímpicos de París 2024 no son accesibles. Otra mala noticia para los organizadores de los Juegos de 2024 es que el 79% de los franceses considera que el procedimiento (a través del sitio web oficial) para obtener las entradas para las pruebas olímpicas es engorroso.La encuesta se publicó dos semanas después del inicio de la primera fase de venta de tres millones de entradas por paquete (no unitarias), que fue muy criticada por su complejidad y los precios aplicados. La primera fase de venta, desaprobadaEn la primera fase, que comenzó el 13 de febrero y finalizará el 15 de marzo, sólo es posible comprar entradas reuniendo packs personalizados. Cada pack debe constar de tres deportes diferentes con otras tantas entradas en cada una de las disciplinas elegidas. Una obligación que catapulta rápidamente los precios.Por ejemplo, si una familia con dos hijos quiere darse el gusto de asistir a un partido olímpico de baloncesto, debe comprar también cuatro entradas de otros dos deportes. Esto hace difícil confeccionar un paquete sin gastarse varios cientos de euros.Otra opción muy criticada es el azar que impone el sistema. Para salir sorteado y acceder a la compra de entradas había que inscribirse antes de la sesión. Cada persona que sale sorteada dispone de un plazo de 48 horas para confeccionar un paquete, y pagarlo. En estas condiciones, sólo los primeros sorteados pudieron beneficiarse de las tarifas realmente ventajosas.Interrogado por el malestar que crece en las redes sociales, Tony Estanguet, responsable del Comité Organizador de París-2024 (COJO), se defendió asegurando que los Juegos de París "no son más caros que los Juegos Olímpicos de Londres [en 2012]".Pero la comparación es discutible: Londres, por ejemplo, ofreció 2,5 millones de entradas a 23 euros, mientras que París ofrece "sólo" 1 millón a 24 euros. El jefe del COJO esgrime que la venta de entradas para 2024 es más accesible que la de los Juegos británicos porque pone a la venta la mitad de sus 10 millones de entradas a 50 euros o menos.Tony Estanguet recordó que "decenas de miles de personas (...) han podido confeccionar el programa de sus sueños eligiendo entradas a 24 euros para 750 sesiones deportivas". "Inevitablemente habrá frustración, lo sabemos", reconoció. "Queríamos un sistema de venta de entradas accesible, pero esto significa que la otra mitad de la población está financiando la organización de los Juegos", explicó.¿Cómo sigue la venta?Quienes no hayan podido comprar entradas en la primera fase, ya sea por el precio o por falta de suerte en el sorteo, tendrán una segunda oportunidad en una segunda fase: se pondrán a la venta 7 millones de entradas para todos los eventos.Esta vez, no será necesario comprar paquetes: las entradas estarán disponibles exclusivamente de forma individual. Entre ellas se incluye el acceso a las sesiones más solicitadas, como las finales de las pruebas de 100 metros de atletismo, 100 metros libres y los torneos de deportes de equipo. Los espectadores también podrán adquirir entradas para las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos.Para quienes no logren obtener sus preciadas entradas, saldrán a la venta en octubre 2023 los tickets para los Juegos Paralímpicos y, en diciembre de este mismo año, una cuarta sesión agotará las entradas restantes. También pondrán en marcha una plataforma de reventa de entradas para cuando se celebren los Juegos.¿Adónde va a parar el dinero de la venta de entradas?Se espera que los ingresos por venta de entradas se aproximen a los 1.400 millones de euros, lo que supone un tercio del presupuesto global de organización, que asciende a 4.400 millones de euros.Otro motivo de preocupación para el comité organizador es que según la misma encuesta, el 64% de los franceses no cree que la organización de los Juegos Olímpicos de 2024 logre controlar el costo del acontecimiento ni el equilibrio de su presupuesto en un contexto de fuerte inflación.¿Habrá algo gratis?Algunas disciplinas serán accesibles gratuitamente, empezando por la ceremonia de apertura, prevista para el 26 de julio de 2024. Por primera vez en la historia, esta ceremonia se organizará fuera de un estadio, a orillas del Sena. El acceso a la parte baja de los muelles, entre el puente de Austerlitz y el de Iéna, será de pago. Pero los muelles superiores serán gratuitos.Todas las disciplinas de fondo, previstas en el corazón de la capital, también serán accesibles gratuitamente: el maratón, la marcha, el triatlón o el ciclismo (carrera en ruta y contrarreloj). La llegada a la meta será de pago, pero el resto del recorrido será gratuito.En Marsella, las pruebas de vela serán visibles gratuitamente: los espectadores podrán situarse a lo largo de los muelles para verlas. *Esta encuesta se realizó los días 1 y 2 de marzo entre una muestra de 1.005 personas mayores de 18 años, representativa de la población francesa, con un margen de error de 2,5 puntos.