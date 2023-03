¿Por qué se han roto los lazos diplomáticos entre Honduras y Taiwán?

Taiwán anunció este miércoles el retiro de su embajadora en Tegucigalpa tras expresar “profunda insatisfacción” por el viaje del canciller hondureño a China. Honduras se convirtió en el quinto país latinoamericano en romper relaciones con la isla a favor de Pekín. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, viajó a Pekín para entablar relaciones diplomáticas con el gobierno chino, según informó este miércoles 22 de marzo el gobierno hondureño. Poco después, ese mismo día, el ministro de Exteriores de Taiwán anunció el retiro de su embajadora en Tegucigalpa y manifestó su “profunda insatisfacción por una visita que hiere gravemente los sentimientos del pueblo taiwanés". Recomendó al gobierno de Xiomara Castro tener “precaución con las falsas promesas de China” y lamentó que se despreciara “una amistad tradicional de más de 80 años”.Motivos económicosLa presidenta hondureña anunció el pasado 15 de marzo en Twitter que el país iba a impulsar la apertura de relaciones "oficiales" con Pekín. El canciller Reina había anunciado gestiones con China para construir una represa hidroeléctrica. "Lo que estamos buscando, en esta visión de crear más capacidades energéticas para el país, es que China financie Patuca II", había dicho entonces sin mencionar nuevas relaciones diplomáticas con China.Con el 74% de su población en condición de pobreza, Honduras pide a Taipéi mayor cooperación económica. Según Reina, este pedido de "relaciones más importantes" no tuvo una respuesta satisfactoria. "Peticiones irracionales"Los diputados taiwaneses solicitaron información al gobierno acerca de una presunta solicitud de ayuda de 2.500 millones de dólares por parte de Honduras, a modo de restructuración de la deuda que el país tiene con Taiwán. El canciller taiwanés no confirmó pero aseguró que no planeaba aceptar “peticiones irracionales”. Ningún país puede mantener vínculos diplomáticos oficiales simultáneos con China y Taiwán. Pekín reclama soberanía sobre la isla independiente desde hace más de 70 años. Después de Costa Rica en 2007, Panamá en 2017, El Salvador en 2018 y Nicaragua en 2021, Honduras se convirtió en el quinto país en romper lazos diplomáticos con Taipéi para girarse hacia Pekín.