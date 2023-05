¿Por qué Ron DeSantis eligió Twitter para anunciar su candidatura a la presidencia?

El gobernador de Florida, considerado el único rival real de Donald Trump en el campo republicano, ha cambiado sus planes para adoptar los códigos de comunicación del favorito. Por Marc EtcheverryPor fin se enfrentará a Donald Trump tras meses de suspenso y campaña no oficial. A las 18.00 horas de Washington de este miércoles, el gobernador de Florida anunciará su candidatura a la nominación republicana de forma inédita, en directo por Twitter, durante una conversación de audio -un "Space"- con Elon Musk, moderada por el inversor David Sacks.Esta información fue rápidamente confirmada por el jefe de la red social. "Voy a entrevistar a Ron DeSantis y tiene un gran anuncio que hacer", dijo en un intercambio con el Wall Street Journal, señalando que sus preguntas no estarían escritas de antemano. En un principio, esta declaración de candidatura se iba a hacer desde Dunedin, un suburbio de Tampa (Florida), la ciudad natal de DeSantis.El multimillonario ya no oculta sus vínculos con la derecha dura estadounidense, aunque fue un entusiasta partidario de Obama y un votante "reticente" de Biden en 2020. Supo ganarse el aprecio de los círculos más conservadores de Estados Unidos al permitir el regreso de Donald Trump en Twitter, cuya cuenta había sido suspendida al día siguiente del asalto al Capitolio por sus partidarios. Una rehabilitación en nombre de la "libertad de expresión", de la que el multimillonario dice ser paladín.Después multiplicó sus declaraciones sobre temas favoritos de la derecha dura estadounidense. En diciembre pasado, criticó la gestión de la pandemia de Covid-19, atacando al doctor Anthony Fauci, antiguo consejero de la Casa Blanca y figura odiada por los círculos anti-vacunas. Sin embargo, el pasado mes de abril, volvió a "alertar" sobre el "virus woke": "Creo que esto viene de lejos. La cantidad de adoctrinamiento que se produce en las escuelas y universidades va, creo, mucho más allá de lo que los padres se dan cuenta", dijo en Real Time With Bill Maher, refiriéndose a esa ideología mal definida, centrada en cuestiones de igualdad y defensa de las minorías, que parece aborrecer.

Una traición a su rival

Pero, ¿Elon Musk prefiere a Trump, ya declarado candidato, o a de DeSantis? Preguntado a menudo sobre el tema, el jefe de Twitter parece tenerlo más claro con el paso de los meses. El pasado noviembre, durante un debate con usuarios de la plataforma, dio su preferencia al actual gobernador de Florida, sin comprometerse en firme, diciendo que apoyaba sobre todo a un candidato "razonable y centrista". El año pasado, sin embargo, ya lo había apoyado antes de su apabullante reelección al frente de su Estado.

Esta declaración de candidatura es, por tanto, por un lado, una bonita devolución del favor por parte de DeSantis, pero también una puñalada en la espalda a su competidor directo, cuyas palabras han polarizado durante mucho tiempo las discusiones conservadoras en la red social. Sobre todo, porque el nuevo aspirante declarado no es muy aficionado a las nuevas tecnologías. No tuitea, ni envía mensajes de texto o correos electrónicos, según recientes revelaciones de Semafor.