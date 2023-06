Petro saca del gobierno a dos aliados por chuzadas ligadas a caso de niñera

El presidente Gustavo Petro anunció la salida del gobierno de Laura Sarabia, su jefa de gabinete, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Estos cercanos colaboradores del mandatario colombiano se han visto salpicados por un escándalo de escuchas ilegales, conspiración y chantaje, desatado tras el uso de un polígrafo en Casa de Nariño para investigar a la niñera de ambos funcionarios por el robo de varios miles de dólares en casa de Sarabia.

Después del robo de un maletín con miles de dólares en el apartamento de Laura Sarabia, "no más de 7.000", según esta funcionaria considerada como la mano derecha de Petro, su niñera terminó interrogada con polígrafo en Casa de Nariño, la sede presidencial. Luego, fueron interceptadas las conversaciones telefónicas de la niñera haciendo uso de un informe falso de policía que la vinculaba con narcotraficantes del Clan del Golfo, según la fiscalía.Este escándalo es un nuevo revés particularmente espinoso para la izquierda en el poder, autodenominada "gobierno del cambio", pues hay denuncias de maltrato a una niñera y acudir a viejas prácticas políticas como las denominadas "chuzadas" o escuchas ilegales. Petro acumula reveses que le han pasado factura. Según una encuesta de Invamer revelada este viernes, la aprobación a su gestión pasó de 50% en noviembre a 34% en mayo."Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada (Sarabia), y el embajador de Venezuela (Benedetti) se retiran del gobierno para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación", declaró Petro.Benedetti, un poderoso político que apoyó en campaña a Petro, le presentó al mandatario a Laura Sarabia. Benedetti, quien se desempeñaba como embajador en Venezuela, y la exjefa de gabinete compartían la misma niñera. Ahora ambos se acusan de conspiración. Benedetti oficializó su "renuncia" en un boletín y agradeció haber hecho parte del restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, rotas desde 2019.Las escuchas ilegales han marcado la polarizada historia de Colombia en medio del prolongado conflicto armado y Petro, junto con algunos de sus ministros izquierdistas, fueron sus víctimas."Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros hicieron", aseguró el mandatario. Antes de ocupar sus cargos, el presidente y el ministro de Defensa fueron reconocidos como víctimas de las llamadas "chuzadas" del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), disuelto en 2011.El DAS, que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno derechista de Álvaro Uribe (2002-2010) en un escándalo de escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.La niñeraMarelbys Meza fue primero niñera de los hijos de Benedetti hasta junio de 2022, cuando la despidieron por sospechas de robo de miles de dólares tras una prueba con polígrafo que detectó mentiras en su explicación. Sarabia la contrató en agosto de 2022, luego de consultar con Benedetti, según el propio ex diplomático.El 30 de enero la niñera fue sometida a una segunda prueba con polígrafo por sospechas de otro robo, esta vez en la casa de Sarabia que según la exjefa de gabinete correspondía a 7.000 dólares.Meza contó a medios locales que fue llevada a un sótano anexo a la presidencial Casa de Nariño donde durante cuatro horas se sintió "secuestrada, aturdida, ahogada".Su entrevista incendió las redes sociales y fue la punta del iceberg de un escándalo que parecía doméstico, pero terminó enlodando al gobierno. Los teléfonos de la niñera y una empleada doméstica de Sarabia fueron interceptados "con la utilización de un informe falso", bajo sospecha de ser dos aliadas del Clan del Golfo, la banda narco más grande del país, según la fiscalía.Presidente y Fiscal, la confrontaciónEl presidente pidió al fiscal general, Francisco Barbosa, usar la misma "premura" que tiene en los casos contra su gobierno para investigar a narcotraficantes, cuando la relación entre ambos está cada vez más rota."Petro y Barbosa han tenido disputas públicas recientes luego de que el jefe de Estado dijera que el fiscal era su subalterno, lo que éste rechazó", dice la corresponsal de RFI en Colombia, Paula Carrillo. "El Fiscal Barbosa ha ejercido una fuerte crítica frente a la llamada política de ‘paz total’ de Petro. Barbosa, cercano al expresidente de derecha Iván Duque, fue elegido durante el periodo presidencial pasado y es uno de los pocos funcionarios propuestos por su antecesor que siguen activos”.