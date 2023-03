Petro 'reactiva' las operaciones contra el Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro ordenó este domingo retomar la ofensiva contra la mayor banda narcotraficante de Colombia después de que el Clan del Golfo atacara a la población civil y a la fuerza pública. El gobierno había pactado una tregua con el grupo criminal el pasado 31 de diciembre. "He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo", con este mensaje en las redes sociales, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ponía fin a un cese el fuego bilateral que habrá durado menos de tres meses.El Clan del Golfo estaría detrás de intimidaciones y agresiones contra ciudadanos del noroeste del país, también habrían atacado una patrulla de militares con un fusil, según informó por su parte, el ministro de Defensa, Iván Vázquez.En diciembre pasado, el presidente colombiano anunció una tregua, como primer paso para una negociación, con el Clan del Golfo, con el Ejército de Liberación Nacional, con disidentes de las FARC que no se acogieron al primer acuerdo de paz 2016 y con un grupo paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta.Minas de oro ilegalesEl gobierno acusa en particular al Clan del Golfo de estar detrás del movimiento de protesta de los mineros del Bajo Cauca, en el oeste del país. Los trabajadores de las minas ilegales protestan desde principios de marzo contra las operaciones llevadas a cabo por militares y policías, que destruyen las máquinas con las que extraen el oro.Hay que recordar que la extracción de oro es una fuente de contaminación importante de los cursos de agua, sobre todo debido al mercurio utilizado para amalgamar las partículas de oro. Se han producido enfrentamientos armados con la policía, y el gobierno sospecha que el clan no ha dejado de traficar con cocaína y oro y fomenta el clima de violencia.El presidente Petro acusa al Clan del Golfo de priorizar los beneficios del oro ilegal sobre las conversaciones de paz y afirma que han aprovechado el alto el fuego para reforzar su presencia en las minas ilegales. Según estimaciones oficiales, el cártel del Golfo es responsable del 30 al 60% de las exportaciones de droga de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.Hace unas semanas, el clan designó abogados para iniciar conversaciones con el gobierno. Pero exigió ser reconocido al mismo nivel que el grupo guerrillero ELN, al que el gobierno ha reconocido como organización política en estas conversaciones de paz. Por otra parte, el Fiscal general se negó a suspender las órdenes de captura que se habían dictado contra los representantes del clan que iban a participar en las negociaciones.El entorno de Gustavo Petro no siempre estuvo a favor de esta política de acercamiento iniciada en diciembre pasado. El Clan del Golfo es conocido por sus exacciones y por cercenar las zonas bajo su control, practicando lo que denomina "limpieza social".