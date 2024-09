Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Senegal, la búsqueda continúa hoy tras una nueva tragedia de la emigración clandestina: una piragua con al menos 150 pasajeros a bordo volcó la víspera frente a la localidad de Mbour, a un centenar de kilómetros al sur de Dakar.

Con Léa-Lisa Westerhoff, enviada especial de RFI a Mbour

Con los teléfonos en la mano y caras de preocupación, un centenar de personas se acercaron a la playa bordeada de palmeras para ver la operación de rescate o preguntar por algún familiar. Este era el caso de Pape Samb. Su sobrino de 17 años no ha vuelto a casa desde el naufragio. “He venido a pedir información, pero aún no le han encontrado. Se fue ayer”, dice.

A medida que pasan las horas, la esperanza se desvanece mientras continúa la búsqueda. Una Zodiak de rescate llega a la playa con otro cuerpo sin vida a bordo. Ya son cinco los cadáveres encontrados, que se suman a los cuatro ahogados hallados el domingo por los pescadores que acudieron al rescate de la piragua en apuros. En total, 24 personas han sido rescatadas y tres siguen hospitalizadas.

Pero el número de muertos aumentará sin duda, ya que aún no se sabe con certeza cuántos pasajeros -¿150 o más? – iban a bordo de la piragua. En cualquier caso, la embarcación zarpó de una de las playas de Mbour el día anterior a media tarde, rumbo a las Islas Canarias, antes de hundirse unos treinta minutos más tarde, a 3 km de la costa senegalesa. “Lo que está ocurriendo en Mbour es desastroso. Las pérdidas son enormes. No te puedes imaginar a los jóvenes, de no más de 30 años, que han muerto”, dice Cheick, un senegalés que dice conocer a una veintena de personas que iban en la piragua.

“Es un desastre”

En el depósito de cadáveres, a 200 metros de distancia, el dolor se mezcla con la rabia al ver que estas tragedias se repiten. “Es un desastre que desgraciadamente volverá a ocurrir, porque estos jóvenes se empeñan en irse”, afirma Mohamed Baro, concejal de Mbour y tío de una de las víctimas del naufragio, de 38 años”.

“Hace algún tiempo, estos jóvenes partían de Gambia o de otros lugares, pero lo que ocurrió ayer es que partieron de la misma playa de Mbour. En África, y en particular en Senegal, siempre tenemos problemas para obtener visados. Y no suelen ser curiosos los que hacen el viaje, son niños que salen adelante, que tienen un trabajo, que normalmente deberían viajar sin tener que pasar por ciertas peripecias”, declaró.

Mientras proseguía la búsqueda de los cadáveres de los náufragos, la marina interceptó dos piraguas que transportaban a 421 supuestos inmigrantes ilegales, entre ellos 20 niños.

Senegal es uno de los principales puntos de salida para miles de africanos que toman la peligrosa ruta del Atlántico y tratan de llegar a Europa, muchos de ellos por el archipiélago español de Canarias.