Para el politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, el conteo de votos de la elección de 2026 le recuerda a la de 2021, cuando un porcentaje de décimas (0.6%) separaba al izquierdista y ganador Pedro Castillo, de Keiko Fujimori.

“Tener mucho tacto político”

El gobierno de Castillo, hoy en prisión, estuvo marcado por la inestabilidad, que habría podido evitarse, según el politólogo, si hubiera tenido tacto político para escuchar al segundo lugar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“El primer mensaje que deben en realidad enarbolar son las banderas de la gobernabilidad, tener mucho tacto político, porque estamos acostumbrados a dejar de lado al segundo lugar, y esto es algo que en el 2021 no se hizo en ningún momento: se mantuvo aislado a las fuerzas políticas que también compitieron, y no fueron parte del gobierno, y terminó acentuando más la crisis política”, analiza.

“Entonces, sea Roberto Sánchez, o sea Keiko Fujimori, tiene una labor de autocrítica, pero también pensando en lo que la ciudadanía exige, que es hacer política, negociar, transar con esas fuerzas, pero también tener un gobierno de ancha base, donde se convoque al que quedó en segundo lugar, porque de alguna manera representa las preferencias electorales de un sector de la población que también quiere ciertos cambios y que deben ser incorporados en la agenda pública”, continúa Mejía.

Relación con el Congreso

La búsqueda de la estabilidad política también dependerá de la relación que tendrá el Ejecutivo con el Legislativo. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez pueden encontrar una buena relación con los legisladores, según el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent.

“El candidato Sánchez tiene un número alto de congresistas y tiene posibles aliados que creo le permiten vetar unas vacancias fáciles, pero en la dinámica de desgaste de conflicto tiene mayor peligro, y además, diría, le va a costar más mantener su coalición. Keiko Fujimori tiene más control sobre el Congreso, tiene más número de congresistas, y diría que también más presencia en las instituciones que controlan al Ejecutivo y al Congreso. Entonces no necesariamente es algo bueno, si es que se puede convertir en abusos o persecución de oponentes. Depende cómo uno lo mire”, detalla Dargent.

Hoy el izquierdista Roberto Sánchez aventaja a la derechista Keiko Fujimori, con poco más del 95% de las actas escrutadas tras las elecciones presidenciales del domingo. Según la ley, el próximo presidente de Perú deberá asumir el cargo el próximo 28 de julio.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más