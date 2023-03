Persiste la tensión en los mercados por el riesgo de crisis bancaria

Las bolsas europeas intentaban recuperarse en la apertura de este 14 de marzo, después de una caída provocada por los temores sobre el sistema bancario mundial, tras la quiebra de bancos estadounidenses y los esfuerzos del Gobierno de limitar el impacto en el sector financiero. Los principales mercados bursátiles europeos muestran un cauto rebote en la mañana de este martes tras la venta masiva de las últimas sesiones a raíz del colapso del banco estadounidense SVB, mientras los inversores esperan principalmente los datos de inflación de Estados Unidos.Tras dos sesiones de fuerte descenso, en torno al 3% el lunes, los mercados europeos evolucionaron el martes por la mañana en ligera subida en las primeras bolsas. Hacia las 08.15 GMT, París subía un 0,28%, Fráncfort un 0,39% y Milán un 0,18%, pero Londres perdía un 0,20%.Lea también:Los clientes de Silicon Valley Bank podrán disponer de su dinero este lunesEn Asia, Tokio (-2,2%) y Hong Kong (-2,3%) sintieron los temblores de las últimas sesiones en Estados Unidos y Europa.Wall Street terminó en una tónica mixta el lunes, tras la evolución de la crisis desatada por la quiebra del banco estadounidense SVB y los intentos de las autoridades de todo el mundo de convencer de que se había evitado el riesgo sistémico."Ningún riesgo de contagio"Si bien Europa ha indicado que esta crisis sólo se limita a nivel de bolsa, algunos inversores temen que esto genere un efecto domino sobre el desempeño de los bancos, en un momento en que las tasas de intereses se encuentran a la alza.En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, llamó a la calma en la radio France Info. "La quiebra de dos bancos estadounidenses no pone en peligro a los bancos franceses", declaró el lunes. "No veo ningún riesgo de contagio, por lo que no hay ninguna alerta específica", dijo el ministro. Preguntado por la caída de las acciones bancarias europeas, en particular con las francesas BNP y Société Générale, dijo: "¡Cálmense, cálmense, y miren la realidad! La realidad es que el sistema bancario francés no está expuesto a SVB. No hay vínculos entre las distintas situaciones".Y con AFP