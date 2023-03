París 2024: preguntas a falta de 500 días de los Juegos Olímpicos

Sólo faltan 500 días para que Francia acoja los Juegos Olímpicos de 2024. Transporte, presupuesto, venta de entradas, una oportunidad para hacer balance del estado de los preparativos. Por: Farid AchacheSobre el papel, en 2017, cuando se adjudicaron los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, todo pintaba bien. La realidad es otra. A falta de 500 días, es una carrera contrarreloj para los organizadores, con muchas preguntas vertiginosas.El transporte, un gran reto¡Empezando por el quebradero de cabeza del transporte! "Vamos a hacer todo lo posible para estar ahí", promete el ex Primer Ministro francés Jean Castex, actual Director General de la RATP, empresa de transporte público para las zonas urbanas de París. Cuando se presentó el proyecto de París 2024, se suponía que todo funcionaría como un reloj. En realidad, el operador de transporte público parisino lleva meses sometido a una gran presión y se enfrenta a grandes dificultades. La RATP sufre escasez de personal y tiene dificultades para contratar nuevos empleados.El mayor reto en estos momentos es encontrar conductores para el millar de autobuses que deben transportar a los 250.000 atletas, organizadores, personalidades y periodistas. Y el clima social no invita al optimismo, ya que las Olimpiadas se organizan seis meses antes de que la red de autobuses, actualmente gestionada en monopolio por la RATP, se abra a la competencia. Los sindicatos de la RATP se muestran muy hostiles. Una huelga en medio de los Juegos sería perturbadora y el Ministro de Transportes, Clément Beaune, se declaró dispuesto a prorrogar el monopolio de la RATP.De aquí al verano de 2024, también habrá que encontrar soluciones tras el retraso en la entrega del futuro metro del Gran París. El expediente de candidatura de París 2024, publicado hace siete años, era un sueño. Prometía, por ejemplo, una duración del trayecto de "22 minutos hasta la villa de los medios de comunicación y de 30 minutos hasta la villa olímpica desde Roissy [aeropuerto] a través de la línea 17" del futuro metro del Gran París. Pero no estará terminado antes de 2030... El CDG Express, el tren rápido que unirá Roissy con el centro de París, y la línea 16 tampoco estarán terminados. El único metro que estará abierto a tiempo es la línea 14, que se prolongará hacia el norte hasta Saint-Denis Pleyel, cerca de la villa olímpica, y hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly en junio de 2024. Las promesas de movilidad están lejos de cumplirse."Las soluciones anunciadas no parecen suficientes ni viables desde un punto de vista operativo", afirma Iona Lefebvre, del Instituto Montaigne, un grupo que analiza las políticas públicas en Francia. Para ella, sustituir los metros inacabados por autobuses o lanzaderas a lo largo del Sena "no responderá a las necesidades de forma significativa".No se pierda la ceremonia de aperturaParís 2024 quiere ofrecer al mundo un espectáculo inaugural grandioso y sin precedentes con un desfile por el rio Sena. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, una ceremonia de apertura se celebrará fuera de un estadio. El 26 de julio de 2024, a las 20:24 en punto hora local, más de un centenar de barcos cargados con las delegaciones de los atletas navegarán por el río que atraviesa la capital. Seis kilómetros bajo la mirada de unos 600.000 espectadores.Pero a menos de un año y medio del Día D, el formato del propio desfile acuático, ideado por la presidencia y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aún no está definitivamente decidido, y la cuestión más importante es el número de espectadores. En noviembre, el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, había hablado de 100.000 espectadores de pago en los muelles inferiores y de 500.000 espectadores gratuitos en los muelles superiores del Sena.Sólo para la ceremonia de apertura se espera movilizar a 35.000 policías y gendarmes. El Ministro del Interior cuenta con un promedio de 30.000 policías al día durante los Juegos, del 26 de julio al 11 de agosto. También calcula que se necesitarán 25.000 guardias de seguridad privada para asegurar los lugares de competición, responsabilidad del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (Cojo). A finales de febrero, sólo se había contratado a 3.000 de estos agentes y 1.800 estaban en formación, según la prefectura de la región parisina.Apagar el descontento por el precio de las entradasLa primera fase de venta de entradas se convirtió en un mal trago. Los precios de las entradas eran más altos de lo esperado, las entradas baratas se agotaron rápidamente y la gente se vio obligada a confeccionar paquetes con "pequeños deportes". Aunque los organizadores repitieron que los precios no eran más caros que en Londres, al descontento le costó calmarse. Muchos descontentos se burlaron de los Juegos Olímpicos de París, que se anunciaban como "populares" y "accesibles".El tema se trató incluso en el Senado durante el turno de preguntas al Gobierno. La Ministra de Deporte y Juegos Olímpicos, Amélie Oudéa-Castéra, fue preguntada por la cuestión de estos precios excesivos y reiteró que estaba atenta a la "accesibilidad" de las entradas.Cerca de 3,25 millones de entradas se vendieron para los Juegos Olímpicos de París al término de una primera fase de venta lanzada hace más de un mes, un "éxito" según Tony Estanguet, presidente del Cojo, que defendió la política de precios.Esta primera fase puso a la venta por paquetes de tres entradas como mínimo (30 como máximo) casi un tercio de los 10,5 millones de entradas. De estos 3,25 millones de entradas, casi el 13% se vendieron a 24 euros, el 70% a menos de 100 euros y el 4,5% a más de 200 euros, según los organizadores.La segunda fase de venta de entradas, esta vez individuales, comenzará el 15 de marzo, con un nuevo sorteo. En esta ocasión se pondrán a la venta 1,5 millones de entradas. Los precios para las finales de determinados deportes oscilarán entre 50 y 160 euros para la final de breaking, por ejemplo, o entre 95 y 980 euros para la de baloncesto. "Tenemos cuestiones difíciles de conciliar, tanto en términos de generación de ingresos [...] como de garantizar que sea un festival popular", declaró Tony Estanguet. Se espera que los ingresos por venta de entradas se aproximen a los 1.400 millones de euros.