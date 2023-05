'Para muchos lo más importante ha sido la estabilidad económica que parece ofrecer Mitsotakis'

Todo apunta a que los griegos volverán en un mes a las urnas después de la votación de este domingo en el que el partido en el gobierno, Nueva Democracia, del conservador Kyriakos Mitsotakis, ganó con más del 40% de los votos, un porcentaje insuficiente para poder gobernar en solitario. RFI entrevista a Evangelos Liaras, profesor griego de Ciencias Políticas en la Universidad IE de Madrid. RFI:¿Cómo se explica esta victoria de Nueva Democracia?Evangelos Liaras:Se esperaba que Nueva Democracia ganara, pero esta diferencia ha sido inesperada, incluso para el gobierno. La oposición no ha tenido una narrativa convincente y ha perdido muchos votos. Aún así, y gracias al sistema proporcional, no será posible para Nueva Democracia formar un gobierno en solitario. Así que habrá nuevas elecciones en un mes.RFI:¿Qué han recompensado los electores este domingo? Los indicadores económicos son un poco mejores con menos desempleados y la vuelta del turismo. ¿Este balance económico ha beneficiado al primer ministro salienteKyriakos Mitsotakis?Evangelos Liaras: Sí, claramente. La economía griega se está recuperando de la crisis gracias, en gran medida, a las subvenciones de la Unión Europea, de las que se están beneficiando las clases medias y altas, pero aun así hay optimismo en el mercado. Parece que muchos votantes no valoran los escándalos de corrupción o los problemas del estado de derecho. Entonces sí, para muchos votantes lo más importante ha sido la economía y la estabilidad económica que parece ofrecer Nueva Democracia.RFI:En marzo pasado el Parlamento Europeo denunció lo que llamó “amenazas serias al estado de derecho y de derechos fundamentales en Grecia.Evangelos Liaras: Claro, pero parece que tanto el escándalo del pinchazo telefónico de políticos de la oposición como de políticos del gobierno no ha afectado a la hora de votar.RFI:¿Los electores han asociado los periodos de austeridad Syriza y su líder y ex primer ministro Alexis Tsipras?Evangelos Liaras:Incluso en 2019, en las elecciones después de su mandato, Syriza obtuvo un resultado mucho mejor que ahora. Muchas críticas tienen que ver con la memoria de su mandato, tanto la gestión de la deuda con la Unión Europea como con la política exterior con el tema de Macedonia, pero tiene que ver también con lo que ha pasado en los últimos cuatro años y la falta de propuestas alternativas convincentes de la oposición.RFI: Algunos pensaban que la catástrofe ferroviaria de febrero pasado de cierta manera podía haber pesado en las elecciones, pero no ha sido el caso.Evangelos Liaras: No, desgraciadamente. Incluso el ministro de Transportes ha salido elegido primero en su elección de Macedonia del Este. Muchos votantes no han castigado al gobierno por esa tragedia. El transporte ferroviario suele ser un tema que afecta más a jóvenes, estudiantes y gente con menos recursos y esos, en gran medida, no son votantes del gobierno.RFI: ¿Cuál ha sido la tendencia del voto juvenil?Evangelos Liaras: No han salido aún datos específicos, pero la participación ha sido bastante baja, del 60%, como en las últimas elecciones. Y en comicios anteriores, los jóvenes era el grupo de gente con menos participación.RFI:Parece que la campaña electoral no fue muy entusiastaEvangelos Liaras:No, pero el gobierno tiene apoyo en muchos medios de comunicación. Han conseguido hacer una campaña exitosa sin demasiado esfuerzo. Y eso a pesar de que, creo que su control sobre los medios es menos fuerte que hace unos meses porque gracias al escándalo de las escuchas telefónicas ha habido incluso propietarios de medios que se han opuesto a Mitsotakis. Pero aun así, entre el éxito económico y el apoyo de gran parte de los medios de comunicación ha sido suficiente. Su control sobre los medios no es tan absoluto como en otros lugares, por ejemplo, Turquía.RFI:Los socialistas del Pasok parece que se han recuperado en estas elecciones.Evangelos Liaras:Han recuperado algo, pero quedan terceros y les queda mucho para recuperar el voto que tradicionalmente tenían.RFI:¿Es posible una alianza entre Syriza y Pasok?Evangelos Liaras:Por ahora parece casi imposible. Primero, Alexis Tsipras ha salido mucho más debilitado y el líder socialista prefiere formar un gobierno con Nueva Democracia, pero los conservadores no tienen ningún incentivo para hacerlo. Los demás partidos de la oposición que incluyen a grupos de extrema derecha y de extrema izquierda no podrán formar una coalición alternativa. Así que lo más seguro es que tengamos nuevas elecciones a finales de junio o principios de julio.RFI: Una votación que se realizará con una modalidad diferente y un bonus que le garantiza a Nueva Democracia una mayoríaEvangelos Liaras:Exacto, es un bonus que depende del porcentaje del primer partido. Si Nueva Democracia repite el porcentaje del 40% podrá formar un gobierno fácilmente