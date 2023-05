Pakistán: un tribunal concede la libertad bajo fianza al ex primer ministro Imran Khan

Tras ser detenido una vez y puesto en libertad después de que la Corte Suprema anulara la intervención, el ex primer ministro paquistaní pudo comparecer ante el tribunal este 12 de mayo por un caso de corrupción. Se le concedió la libertad bajo fianza. Con nuestra corresponsal en Islamabad, Sonia GhezaliUn tribunal de Islamabad concedió este viernes la libertad bajo fianza al ex primer ministro paquistaní Imran Khan, tras anularse su detención, que había desencadenado disturbios en todo el país."El tribunal ha concedido a Imran Khan una fianza provisional de dos semanas y ha ordenado a las autoridades que no vuelvan a detenerle" durante este periodo en el caso de corrupción, declaró a la prensa uno de sus abogados, Khawaja Harris, a la salida del tribunal.Imran Khan llegó al tribunal el viernes por la mañana, escoltado por una horda de agentes del orden. Un grupo de abogados simpatizantes le dio una calurosa bienvenida, coreando: "Lucharemos por la libertad".Fin del "capítulo negro"Una decena de activistas que se encontraban fuera del edificio e intentaron entrar en las instalaciones fueron detenidos. Hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes en una carretera de Islamabad. Pero, en general, la situación está bajo control. La ciudad sigue acordonada por la policía.En cualquier caso, la decisión del tribunal marca el final del "capítulo negro", como el ejército ha bautizado el caos que siguió a la detención del ex primer ministro el martes. La decisión significa que Imran Khan no podrá ser detenido durante las próximas dos semanas.Su detención hace cuatro días fue ordenada por una agencia anticorrupción en relación con un caso en el que Imran Khan está acusado. Ese mismo día debía comparecer ante el tribunal por otro caso de corrupción. La vista no pudo celebrarse, por lo que la Corte Suprema invalidó el jueves su detención.