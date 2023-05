Paciencia para poder lanzar la contraofensiva ucraniana en Zaporiyia

El ejército ucraniano aún necesita tiempo antes de emprender una contraofensiva, afirma Volodimir Zelenski en una entrevista difundida por la BBC el jueves 11 de mayo. La operación lleva meses preparándose, mientras que el frente está prácticamente congelado desde el año pasado. Los analistas citan la región de Zaporiyia como escenario probable de esta gran ofensiva. Nos reunimos con el comandante de un equipo de voluntarios que operan drones de reconocimiento aéreo. Con nuestros enviados especiales a la región de Zaporiyia, Anastasia Becchio y Boris VichithEl comandante Ashot Arutiunian llega de un pueblo cercano a la línea del frente con unos minutos de retraso a su cita. Explica que ha tenido que ponerse a cubierto del fuego de las bombas de racimo rusas en una localidad en la que sólo residen civiles. Un poco más allá, las posiciones ucranianas y rusas no se han movido mucho:"Creo que todo el mundo está harto de esta situación congelada. A nadie le gusta, ni a nosotros ni a los rusos. Por eso todo el mundo espera que se produzca esta contraofensiva. Pero cuando estoy en Kiev y la gente me pregunta ‘¿cuándo van a contraatacar?’, me dan ganas de pegarles. Porque un contraataque es una posibilidad entre cinco de supervivencia para los soldados. Es una tarea muy dura, lo experimenté en Kiev y Jersón. La defensa es más fácil”.“Sí, quiero un cambio, quiero acabar con esta guerra lo antes posible, pero creo que las autoridades militares y políticas saben cuándo empezar esta operación. No hay que precipitarse”, afirma a RFI.Con sus equipos de pilotos de drones, el comandante puede hacerse una idea clara de lo que ocurre en el otro bando: "Han fortificado bien sus posiciones. Han tenido tiempo suficiente. Están excavando mucho mejor que nosotros, con más rapidez y eficacia. Por lo que he visto de su forma de excavar, me quito el sombrero ante ellos".A la espera de posibles movimientos, los dos bandos seguirán observándose mutuamente mediante drones.