25/05/2024 · 06:07 AM

Tras la muerte de una séptima persona en los disturbios que siguen sacudiendo el archipiélago del Pacífico Sur, la tensión sigue siendo alta. Mientras la misión de Emmanuel Macron de “restablecer el orden en los próximos días” se revela difícil, la evacuación de los turistas franceses ha comenzado. Los opositores a la reforma electoral que desencadenó los disturbios del 13 de mayo siguen empeñados en que se retire de una vez por todas.

Todo el mundo en el archipiélago esperaba que el movimiento independentista se pronunciara, y ahora lo ha hecho, informa nuestra corresponsal local Charlotte Mannevy. El viernes por la noche fue Christian Tein quien se pronunció en un video colgado en las redes sociales. El líder de la Unidad de Coordinación de las Acciones sobre el Terreno (CCAT, por sus siglas en francés), que se reunió el jueves con el Presidente francés durante su visita a Numea, pidió a sus militantes que “aflojen la soga”. Les instó a suavizar los bloqueos actuales, en particular para permitir el suministro de medicamentos y combustible. Insistió en que la movilización contra la reforma constitucional del cuerpo electoral, que desencadenó la tormenta de fuego, debe continuar.

Poco después, el Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (FLNKS), que federa a la práctica totalidad de los movimientos independentistas, confirmó la orden: la movilización debe continuar y la reforma constitucional debe retirarse pura y simplemente.

El texto en cuestión prevé la ampliación del padrón electoral para las elecciones provinciales en Nueva Caledonia, actualmente reservado a los nativos y a los residentes llegados antes de 1998, así como a sus descendientes. Los partidos independentistas temen que esta reforma reduzca su influencia y quieren que se retire definitivamente. Los indígenas canacos representan más del 41% de la población local.

El jueves, el presidente francés, Emmanuel Macron, realizó una visita relámpago a Nueva Caledonia, donde prometió que la reforma “no se forzaría”.

El FLNKS asegura que no cierra la puerta al debate, pero considera que la misión de mediación anunciada por el presidente francés, formada por tres altos funcionarios, debería completarse con “personalidades de alto nivel”.

Casas quemadas por la noche

A la espera de que se restablezca la calma, el viernes por la noche se llevaron a cabo nuevas operaciones policiales en varios barrios sensibles, aún en manos de los autores de disturbios. En un comunicado de prensa emitido el sábado, el Alto Comisionado francés en Nueva Caledonia informó de operaciones contra barricadas en siete distritos de Numea, principalmente en el norte de la ciudad. “La policía y la gendarmería están proporcionando seguridad para neutralizar y despejar los bloqueos de carreteras”, decía.

En los distritos del norte de Numea, una treintena de personas que huían de sus casas incendiadas tuvieron que ser evacuadas por mar, ya que las carreteras también estaban bloqueadas. Las autoridades informaron que “35 personas, entre ellas siete menores”, fueron rescatadas por la brigada acuática en plena noche.

El viernes, el fiscal de Numea, Yves Dupas, anunció la muerte de un hombre de 48 años a manos de un agente de policía, lo que eleva a siete el número de personas muertas desde que comenzaron los disturbios, tras dos gendarmes, uno de los cuales murió en un tiroteo accidental, tres canacos y un caldoche (habitante de Nueva Caledonia de origen europeo).

El policía, “en cuyo cuerpo se encontraron huellas de golpes”, fue puesto bajo custodia policial y la fiscalía abrió una investigación por homicidio voluntario de funcionario público.

El estado de emergencia instaurado el 16 de mayo sigue vigente en el archipiélago, con toques de queda nocturnos, prohibición de concentraciones, transporte de armas y venta de alcohol, y prohibición de la aplicación TikTok.

Emmanuel Macron espera poder levantar este estado de emergencia gracias al “apaciguamiento” que supondrían las negociaciones sobre el futuro institucional de Nueva Caledonia. Ha dado de plazo hasta finales de junio a los representantes electos y a los responsables políticos del archipiélago, con la ayuda de una misión de mediación de tres altos funcionarios enviada desde París. El objetivo del Presidente es “un acuerdo global” que “pueda someterse al voto de los caledonios”.

Comienza la evacuación de los primeros turistas franceses

Para los franceses varados en Nueva Caledonia como consecuencia de los disturbios, los primeros vuelos a bordo de aviones militares despegaron el sábado del aeródromo de Magenta, en Numea, con destino a Australia y Nueva Zelanda.

Con las maletas en la mano, Audrey es una de las primeras turistas francesas en poder abandonar la isla, guiada por los militares que desde hace diez días aseguran el aeródromo Magenta de Numea, habitualmente reservado a los vuelos locales. “Recibí un mensaje de texto la víspera de la salida pidiéndome que estuviera lista para subir al avión este sábado”, explica, expresando su alegría y alivio.

Al igual que Audrey, la mayoría de los pasajeros habían venido a pasar sus vacaciones con familiares o amigos. Pascaline acompañó a su mejor amiga al aeropuerto y dijo estar “muy contenta” de verla de vuelta en casa después de tres semanas y media en Nueva Caledonia.

Los pasajeros embarcaron en aviones C130 de las fuerzas armadas australianas y neozelandesas, ya que esta repatriación es fruto de la cooperación regional.

Solange no pudo salir y dice no entender por qué Francia no organiza un puente aéreo para sus nacionales. “¿Cómo es posible que los australianos y los neozelandeses puedan salir del país, que el Presidente de la República pueda aterrizar en el país e irse sin problemas, y nosotros no?”.

Es imposible decir cuántas personas están esperando para abandonar el país. Más de 500 personas ya han sido evacuadas, principalmente por los gobiernos australiano y neozelandés. Los vuelos comerciales siguen suspendidos y el aeropuerto internacional de Numea reabrirá como muy pronto el miércoles 28 de mayo, debido a la falta de seguridad en la carretera.