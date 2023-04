Operación Wuambushu: Un tribunal anula la destrucción de un barrio pobre en Mayotte

Se trata de un duro golpe para la operación Wuambushu puesta en marcha por el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, en la isla de Mayotte. Cuando la destrucción de chabolas debía comenzar el martes 25 de abril, el tribunal administrativo ha anulado la operación prevista en Talus 2, barrio informal de la ciudad de Majicavo. Con nuestro enviado especial Romain PhilipsDando como razones que "la destrucción de viviendas" es "manifiestamente irregular" y "pone en peligro la seguridad" de los habitantes, el tribunal ordenó al prefecto que suspendiera hasta nuevo aviso la operación prevista en Majicavo, en el norte de Mayotte, departamento de ultramar francés.Apoyo de abogadosEn el barrio de chabolas Talus 2, se esperaba que la policía llegara el martes por la mañana. Más de 80 familias estaban en proceso de desalojo. Talus 2 está hecho de chapas azules y grises y pegado a una colina. Allí viven un centenar de familias de origen comorano, algunas desde hace 35 años, en condiciones precarias.Apoyadas por un grupo de abogados presentes en la isla para una misión de observación, una veintena de familias que se habían presentado ante el juez ganaron su caso. Por su parte, en una breve declaración a la prensa, el prefecto dijo que "tomaba nota" de la sentencia y pidió a los abogados del Estado que la apelaran.Según uno de los abogados de los habitantes, no hay ninguna acción judicial en curso relativa a otros barrios objeto de desalojo. Pero "se está estudiando", dijo.Aliviados pero preocupadosEl colectivo Uni-e-s contre une immigration jetable (UCIJ-2023, unidos contra una inmigración descartable), que agrupa a 400 asociaciones y sindicatos, había lanzado el lunes una movilización nacional contra la política migratoria del gobierno y para "exigir el abandono de la operación Wuambushu" en Mayotte, que teme desemboque en "violencia y violaciones de la ley".Según los policías presentes en el lugar, "varias decenas de individuos" levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía durante horas. La calma ha vuelto al barrio, algunos fuegos breves siguen encendidos y la policía está omnipresente.En la calle afectada por los desalojos, los habitantes se sienten aliviados, pero siguen preocupados. "Desde anteayer, la situación es realmente dura, es una catástrofe para nuestra isla", explica un habitante. "No sé hasta dónde llegará", se preocupa otro."¡Nos van a masacrar! No queremos esto", lamenta Saïd, de 15 años, que teme por su futuro y su incapacidad a encontrar un empleo. "Es demasiado triste", recalca este hijo de comoranos en situación irregular que podrían ser deportados debido a la operación Wuambushu. En este caso, se quedaría solo con sus hermanos. "No sé lo que haría", dice.Los jóvenes adolescentes son regularmente separados de sus padres durante las expulsiones y la destrucción de los barrios de chabolas. Según estimaciones del Ministerio del Interior, hay entre 3.000 y 4.000 menores no acompañados en Mayotte.La operación "no se detendrá"Esta decisión judicial se produjo mientras el prefecto aseguraba ayer "un aumento de la potencia" de la operación en Mayotte en las próximas semanas. "El objetivo es erradicar los barrios de chabolas", dijo, y añadió que la operación "no se detendrá".La operación Wuambushu tiene tres ejes. En primer lugar, la destrucción de varios barrios de chabolas, al menos 10, con una solución de alojamiento temporal para sus habitantes. En segundo lugar, la expulsión de 10.000 extranjeros ilegales. Por último, la agilización del enjuiciamiento de los delincuentes, con equipos judiciales reforzados.El prefecto dijo que esperaba reanudar rápidamente las rotaciones de barcos a las Comoras, que este lunes se negaron a permitir que atracara un barco que transportaba a unas 60 personas expulsadas de Mayotte. "Mientras la parte francesa decida hacer las cosas de manera unilateral, (...) ningún expulsado entrará en un puerto bajo soberanía comorense", declaró el ministro del Interior de Comoras, Fakridine Mahamoud.