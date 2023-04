Operación anticorrupción en Venezuela en medio de una purga política

El empresario colombiano Álvaro Pulido, socio del enviado venezolano Alex Saab, ha sido detenido en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro lanzó a mediados de marzo una operación masiva contra la corrupción. En total, al menos 58 personas, algunas de ellas de alto rango, han sido detenidas. Álvaro Pulido, empresario colombiano, era el principal socio de Alex Saab, presentado por el gobierno de Nicolás Maduro como emisario del Estado venezolano, y encarcelado desde octubre de 2021 en Estados Unidos. Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas -que también se hacía llamar Germán Enrique Rubio Salas- han sido acusados de corrupción por un tribunal de Florida.Sobornos y malversacionesLa justicia estadounidense los acusa a ellos y a sus cómplices de pagar sobornos y comisiones secretas a intermediarios en Venezuela para obtener lucrativos contratos gubernamentales.Los dos hombres son sospechosos, entre otras cosas, de malversar dinero del programa de ayuda alimentaria del gobierno venezolano para los habitantes más pobres. Este programa, denominado CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) se puso en marcha en 2016, cuando el país se hundía en una hiperinflación sin precedentes y en una profunda crisis económica, social y política. En febrero de 2020, según el Programa Mundial de Alimentos, un tercio de la población no comía lo suficiente.Los dos hombres también son sospechosos de malversar cerca de 1.500 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA, según reveló este mes el sitio web Armando.info, que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).¿Qué se sabe de su detención?Una fuente judicial venezolana aseguró el miércoles a la Agencia France-Presse (AFP) que Álvaro Pulido había sido efectivamente detenido, tal y como anunció CNN en español el martes. Por el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado oficialmente la información.Hasta ahora, la justicia estadounidense prometía 10 millones de dólares de recompensa por cualquier información que condujera a la detención de este empresario vinculado "al régimen corrupto de Maduro".El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró a la emisora colombiana W Radio a finales de marzo que la casa de Álvaro Pulido en Caracas había sido registrada.¿Cuál es la magnitud de la actual operación anticorrupción en Venezuela?Desde mediados de marzo, al menos 58 personas han sido detenidas y 18 más tienen órdenes de arresto, en una importante operación anticorrupción, según datos de la Fiscalía General. Entre los detenidos hay altos cargos de la petrolera estatal PDVSA, altos funcionarios, directivos de una empresa minera estatal y magistrados.No se ha hecho pública la lista completa de los detenidos por sospechas de corrupción.Las autoridades venezolanas aún no han especificado la cantidad de dinero supuestamente malversada. La web Armando.info asegura haber consultado documentos que muestran más de 13.000 millones de dólares en facturas impagadas por entregas de petróleo realizadas por PDVSA entre 2019 y 2022 a decenas de empresas diferentes.¿Se trata de una purga interna del régimen?Desde cierto punto de vista, "podemos decir que se trata de una purga" entre distintas facciones del chavismo, responde Mariano de Alba, investigador principal del International Crisis Group. Sin embargo, "este asunto revela los altísimos niveles de corrupción dentro del Gobierno", subraya.Se produce en un momento en el que los profesores llevan varios meses manifestándose para exigir mejoras salariales ante una de las inflaciones más altas del mundo: 310% para 2022, según el FMI."El hecho de que se haya perdido tanto dinero en corrupción cuando podría haberse utilizado para aumentar los salarios de los funcionarios -que actualmente son extremadamente bajos- pone al chavismo en muy mala posición de cara a la opinión pública, mientras el país se prepara para unas nuevas elecciones presidenciales en 2024", concluye el investigador, contactado por RFI.