Los rehenes argentinos y cuñados Norberto Luis Har y Fernando Simón Marman fueron rescatados este 12 de febrero en una operación israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Har y Marman fueron secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre en el kibutz Nir Yitzhak junto a otros familiares, tres mujeres que ya habían sido liberadas en noviembre en un intercambio por presos palestinos. RFI contactó a Maayan Sigal, familiar de los dos rehenes liberados.

“Fue una sorpresa total. Nos despertamos a las 3 de la mañana con el teléfono, nos dijeron del Ejército que Luis y Fernando estaban en las manos de Israel, del Ejército, y eso nos dio mucha sorpresa y necesitábamos que nos dijeran un par de veces qué había pasado, porque no podíamos entender lo que nos estaban diciendo. Fue una sorpresa enorme”, cuenta a RFI Maayan Sigal, familiar de Norberto Luis Har y Fernando Simón Marman, los rehenes argentinos que fueron liberados por Israel este lunes.

“Estamos muy felices”

Sobre el reencuentro, explica que “fue emocionante, abrazarlos después de más de cuatro meses, escuchar lo que cuentan. Vimos que más o menos físicamente sus condiciones están bien, adelgazaron, pero están bien. Con el color de piel más blanco, de no salir al sol mucho tiempo, pero están con nosotros. Estamos muy felices”.

“Desde el momento en que volvieron estamos en el hospital juntos. Les están haciendo muchos exámenes para ver cómo están, y por eso no tenemos mucho tiempo, y tratamos de darles el silencio y la paz para dormir un poco, para tener fuerzas”, prosigue.

Y fuerzas necesitan, según Sigal, que nota una diferencia con la liberación de los otros miembros de la familia: “También veo que mi madre, mi tía y mi prima, quienes fueron liberadas vía negociación a fines de noviembre, estuvieron 53 días, y ahora ellos estuvieron cuatro meses y se ve la diferencia. Se ve que tienen muchos más problemas, problemas físicos y necesitan más ayuda todavía”.

“Liberar con una tregua”

“Lo poquito que yo sé es que no fue fácil, estuvieron con mucho miedo todo el tiempo. Me contaron que el tiempo fue como una eternidad, que no termina, un día tras otro, que no hicieron absolutamente nada, esperando que los vayan a liberar, que alguien los vaya a salvar. Había momentos en que no sabían si algún día los iban a liberar. Fue difícil, con muchos altos y bajos”, recalca.

En todo caso, si bien subraya que están “muy, muy, muy agradecidos”, también señala que “sabemos y entendemos que no se puede hacer la misma cosa con los 134 secuestrados que todavía están en manos de Hamás. Eso no se puede hacer con todos y es muy peligroso”.

“Y por eso nosotros pensamos que el resto de la gente los tienen que liberar con una tregua, una negociación, de manera diplomática. Entendemos que en los próximos días van a estar en Egipto hablando de esto y ojalá, ojalá haya buenas noticias, y lleguen a alguna tregua para que se pueda ya liberar a todos”, concluye Maayan Sigal.