Your browser doesn’t support HTML5 audio

20/07/2023 · 05:28 AM

Un tiroteo en el centro de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, causó este 20 de julio la muerte de tres personas, entre ellas el autor de los disparos. Las autoridades consideraron que no había amenaza para la seguridad nacional antes de la inauguración del Mundial de Fútbol femenino.

Con el corresponsal de RFI en Wellington, Richard Tindiller, y agencias

Cuando se abre en Nueva Zelanda el Mundial de Fútbol femenino este jueves, un tiroteo ha sumido al país en la confusión. Un hombre irrumpió poco después de las 7 de la mañana (hora local) en un edificio en construcción en el centro de la ciudad de Auckland, en el norte del país. A continuación abrió fuego contra varias personas que se encontraban en diferentes plantas del edificio. Según los trabajadores, el atacante era un empleado de la obra.

La policía y las unidades de intervención especializadas entraron rápidamente en el edificio antes de neutralizar al agresor. Tres personas murieron, entre ellas el atacante, y otras seis resultaron heridas, entre ellas agentes de policía. El suceso tuvo lugar a pocos metros de la base de aficionados en Auckland para el Mundial.

"El torneo seguirá adelante"

El Primer Ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, canceló sus planes de viaje para dirigirse al Parlamento. Aseguró que se trataba de un hecho aislado y que no amenazaba la seguridad nacional. También dijo que por el momento se desconocían los motivos del hombre. "El nivel de amenaza para la seguridad nacional de Nueva Zelanda no ha cambiado", dijo, asegurando que "la policía ha neutralizado la amenaza y no busca a nadie más en relación" con el tiroteo.

"El Gobierno ha mantenido conversaciones con los organizadores de la FIFA y el torneo seguirá adelante", añadió. El partido inaugural, que enfrentó a Nueva Zelanda y Noruega (1-0), tuvo lugar como previsto. Sin embargo, las autoridades tienen la intención de reforzar la seguridad en torno al Mundial.

El personal y las jugadoras de las selecciones nacionales que se encuentran actualmente en Auckland dijeron estar conmocionados pero ilesos tras el tiroteo, a pesar de que el hotel de la selección noruega estaba cerca del lugar del tiroteo. "El fútbol neozelandés está conmocionado por el incidente de esta mañana en Auckland", declaró la Asociación Neozelandesa de Fútbol, confirmando que todo el equipo y el personal se encontraban "sanos y salvos".