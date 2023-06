Nueva jornada de huelgas y manifestaciones en toda Francia contra la reforma de las pensiones

Por decimocuarta vez desde enero, este martes los sindicatos convocan una jornada de acción contra la reforma de las pensiones, un mes después de la última gran movilización del Primero de Mayo. Los primeros decretos de aplicación fueron publicados este domingo en el Boletín oficial. Los sindicatos no bajan los brazos y eso que la reforma, ya aprobada, sigue su curso para que se pueda empezar a aplicar en septiembre. Hasta entonces, debe publicarse oficialmente 31 textos. Los dos primeros ya se publicaron este domingo.El primero es un decreto sobre "el aumento progresivo de la edad de jubilación de 62 a 64 años", y el segundo sobre "la jubilación anticipada, en particular para las personas con una larga carrera profesional".La publicación, dos días antes de la decimocuarta jornada de movilización del martes, podría contribuir a movilizar a las tropas, con una manifestación convocada por la intersindical para la que el aumento de la edad legal de jubilación a 64 años es la principal línea roja.Nuevas batallas en perspectiva en el hemicicloEl jueves 8 de junio, los diputados examinarán un proyecto de ley de derogación de la reforma, presentado por el grupo parlamentario Liot, un pequeño grupo de apenas una veintena de diputados procedentes dehorizontes ideológicos muy diversos. El proyecto ha sido rechazado en comisión, pero será objeto de nuevas batallas cuando llegue al pleno de la Cámara.Así pues, el enfado social no se ha agotado, y esta nueva jornada de acción podría no ser la última resistencia que el ejecutivo esperaba desde hace tanto tiempo. Una jornada de acción que debería ser un buen indicador de la movilización contra la reforma de las pensiones.Huelgas en los transportes y en las escuelasSe esperan manifestaciones en las principales ciudades francesas, así como perturbaciones en los transportes públicos, en los aeropuertos y en las escuelas. Pero serán mucho menores, según las previsiones, que en las jornadas precedentes. Circulará el 90% de los trenes, el metro funcionará con normalidad. En cuanto a las clases, todavía no se sabe la incidencia que esta huelga puede tener ya que en la enseñanza secundaria no hay obligación de declararse huelguista con antelación.En cuanto al tráfico aéreo, se ha reducido el programa de vuelos en un 33% en el aeropuerto de Orly y en un 20% en los aeropuertos de Lion, Marsella, Niza, Toulouse, Burdeos y Nantes.Se espera que medio millón de personas salgan a manifestarseEl martes están previstas unas 250 acciones en toda Francia. Se espera que reúnan entre 400.000 y 600.000 personas, de las cuales entre 40.000 y 70.000 se manifestarán en la capital, según las autoridades.Esta cifra está lejos del récord de participación del 7 de marzo, 1,28 millones de participantes, según la policía, pero sigue siendo elevada, tras un Primero de Mayo muy movilizado. En total se desplegarán 11.000 policías, 4.000 de ellos en París, anunció el domingo el ministro del Interior, Gérald Darmanin.