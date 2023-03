Nicolás Petro fue más allá del tradicional nepotismo colombiano

RFI entrevistó al politólogo de la Universidad del Rosario Ronal Fabián Rodríguez sobre el caso de Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano, que ha sido acusado de corrupción y vínculos con narcotraficantes, así como de utilizar su apellido para conseguir nombramientos en entidades oficiales. El presidente Petro pidió a la justicia investigar a su hijo.

RFI. Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano, negó las acusaciones de corrupción y vínculos con narcotraficantes que denuncian medios locales con base en las declaraciones de su ex esposa Day Vásquez en una entrevista a la revista Semana. El presidente Petro había pedido horas antes de la difusión de la entrevista, el jueves pasado, que la justicia lo investigará. Nicolás Petro, diputado en la Asamblea del departamento del Atlántico, también ha sido vinculado a un tráfico de influencias para obtener puestos en entidades públicas. En uno de los mensajes revelados por la prensa, Nicolás Petro dice que el ministro del Interior Alfonso Prada le prometió "10 cupos", es decir, 10 puestos para allegados y aliados políticos. ¿Qué impacto ha tenido este caso en Colombia?"Lamentablemente, el Estado colombiano tiene una fuerte tradición de nepotismo en el cual la familia presidencial e incluso miembros de esa familia, cuando llegan al poder, aprovechan para su beneficio la información y toda la estructura del Estado. Esto ha sido recurrente en la historia política de Colombia".RFI. El presidente Petro se había presentado, sin embargo, como un abanderado de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo afecto esto su imagen?"Lo que sorprende en este caso, efectivamente, es que el presidente Petro utilizaba un discurso en contra de este tipo de prácticas, en contra de esa forma de hacer política y de manipular el poder. Y lo que vemos es que no solamente su hijo tenía acceso a las dinámicas tradicionales del nepotismo colombiano, sino que fue un poco más allá, pues buscaba fungir, torciéndole el brazo a la institucionalidad, reclamando puestos a diferentes ministros. Y ahí es donde la situación es bastante incómoda porque el cambio que prometía el presidente en forma discursiva no lo está transformando en la práctica. Está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer".RFI. La primera dama, Verónica Alcocer, también ha sido acusada de prácticas de nepotismo."La primera dama se ha convertido en un actor de poder. Es de público conocimiento que hay cargos del tren ministerial, de los principales cargos de responsabilidad del Estado, que están siendo asignados por ella, o que tienen que tener su padrinazgo. Esto es muy diciente de ese nepotismo porque la primera dama teóricamente no tiene ninguna función dentro del Estado. Ella se ha convertido, sin embargo, en una expresión del nepotismo dentro de lo que es el gobierno de Gustavo Petro. Esto afecta la imagen del gobierno porque al final el cambio que prometió no se dio. Al contrario, lo que estamos viendo es una ampliación de ese nepotismo colombiano.Creo que el caso más grave es el del Instituto de Bienestar Familiar, que es la entidad encargada de todos los temas de niñez y adolescencia en Colombia, en particular, diseñar las políticas públicas para la población infantil en condición de vulnerabilidad. La dirección de ese instituto se le había dado a una amiga muy cercana de la primera dama, vecina de los Petro. Su credencial para poder acceder a ese cargo era la cercanía con la familia presidencial. Pero ése es un cargo muy sensible que tiene muchísimo rédito político porque maneja todas las madres comunitarias que son actores muy comprometidos en los diferentes círculos populares, pues ellas son las que reciben a los niños y niñas cuando los padres van a trabajar y eso les da un gran dinamismo".