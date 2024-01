Este 23 de enero se celebra la segunda etapa de las primarias presidenciales republicanas en Estados Unidos. La semana pasada Donald Trump aplastó a la competencia en Iowa, y el domingo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prefirió tirar la toalla. Esto deja a Trump y a su exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, como únicos candidatos restantes. New Hampshire es, por tanto, un escenario crucial para la republicana si quiere continuar en las primarias.

Con Cristóbal Vásquez, nuestro corresponsal en Washington

Donald Trump y Nikki Haley hicieron sus últimos actos de campaña en New Hampshire para atraer a los votantes de uno de los estados más afectados por la epidemia de los opiáceos.

La renuncia de Ron DeSantis y el apoyo del gobernador del estado parecen no haber cambiado mucho la intención de voto. Las recientes encuestas contratadas por el Boston Globe y el Washington Post le dan una ventaja a Trump de 19 y 18 puntos por encima de Nikki Haley.

Críticas y abandonos

New Hampshire es más moderado que Iowa y, por tanto, más receptivo a la campaña de Nikki Haley. Esto se debe a que hay un gran número de independientes en el estado, y tienen derecho a votar en las primarias republicanas. Por ello, Haley ha hecho campaña sobre todo con ellos, y Donald Trump la ha criticado, diciendo que "ha entrado en una alianza impía con los que son republicanos sólo de nombre y la multitud anti-Trump".

En cualquier caso, desde diciembre Haley ha doblado su resultado en New Hampshire, pasando del 18% al 36% según el último sondeo -pero sigue muy lejos del expresidente, y eso sin contar los votos de Ron DeSantis. Es más, ahora que Ron DeSantis ha abandonado la carrera, Donald Trump está centrando sus ataques en ella. El domingo, la describió como no lo suficientemente dura, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente respetada…

Ron DeSantis, quién manifestó su apoyo a Donald Trump como candidato, también criticó a Haley. Trump, en su último discurso de campaña, dijo que tras conocerse los resultados este martes se sabrá si ella seguirá en la pelea. Último golpe: el senador Tim Scott, ex candidato a las primarias y viejo amigo de Nikki Haley, acaba de llamar a votar para Donald Trump.

Hija de inmigrantes

Nimrata Haley, conocida como Nikki Haley, nació en 1972 en Bamberg, Carolina del Sur. Sus padres son sijs del estado indio de Punjab. En 1994 se licenció en contabilidad y ayudó a sus padres en su tienda de ropa.

Diez años después, en 2004, fue elegida miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, antes de convertirse en gobernadora del Estado en 2010. Fue la primera mujer en ocupar este cargo en el "Sur Profundo", y la segunda persona de origen indio en llegar a gobernadora.

Haley se mantiene firmemente anclada en la línea conservadora del partido en materia de inmigración, aborto y economía, y defiende con firmeza el derecho de los estadounidenses a poseer armas de fuego. Intentó, sin éxito, oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado.

En 2016, apoyó a varios de los rivales de Donald Trump en las primarias republicanas de 2016, pero una vez presidente, Trump la nombró su embajadora ante la ONU. Desde el final del mandato de Trump, y antes de que ella misma se convirtiera en candidata a las primarias republicanas, Nikki Haley se ha mostrado a menudo crítica con él. Se pronunció en contra del ataque de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2020, lo criticó cuando salió a la luz que guardaba en casa documentos secretos de defensa… Y, a diferencia de su contrincante, sigue apoyando firmemente a Ucrania frente a Rusia.