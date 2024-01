Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/01/2024 · 06:28 AM

Desde hace 100 días, el sur de Líbano está paralizado por los ataques entre el ejército israelí y Hezbolá. Hace 15 días, un dirigente de Hamás fue asesinado en los suburbios del sur de Beirut, en el corazón del bastión de Hezbolá, en un ataque atribuido al Estado hebreo. Reina un ambiente de inquietud entre los habitantes de esta zona, muchos de los cuales proceden del sur.

Con la corresponsal de RFI en Beirut, Laure Stephan

A sus 60 años, Mariam Cheikh Ali ha vivido varias guerras. Habitante de un barrio pobre próximo al bastión de Hezbolá, en el sur de Beirut, se muestra fatalista ante el riesgo de escalada: "Claro que tenemos miedo. Pero si llega la guerra, ¿qué podemos hacer? No dejaremos que nadie tome nuestras tierras. Si Dios quiere, la guerra no llegará a Beirut. Que Dios proteja a los combatientes de Hezbolá que nos defienden. Hemos oído que la guerra en el sur del Líbano va a durar otros dos o tres meses", dice.

En este barrio de Bir Hassan, los retratos de los combatientes de Hezbolá muertos en el frente libanés-israelí cuelgan de los escaparates de las tiendas. Las noticias de Gaza y del sur del Líbano se siguen a diario.

"Espero que la guerra no se extienda"

"Nadie se siente sereno, por la situación y los mártires", confiesa Ibrahim Haydar, un joven residente. "Espero que la guerra no se extienda… Pero quizá los israelíes, cuando aflojen la presión sobre Palestina, abran un pequeño frente en Líbano. Tuve que posponer mi boda: un pariente de mi prometida murió en combate, y casarse en estas condiciones no era apropiado según nuestras tradiciones", explica. Originario del sur, Ibrahim no ha visitado su pueblo desde que comenzaron los enfrentamientos fronterizos.

"No podemos ver en Líbano lo que vemos en Gaza", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, al pedir un alto el fuego humanitario inmediato en el enclave palestino y llamar a que se evite la escalada en Líbano.