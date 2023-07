Frank Sinatra lo consideraba 'el mejor cantante del mundo del espectáculo'. Era el último de los grandes crooners estadounidenses. Tony Bennett falleció el viernes 21 de julio, indicaron los medios de comunicación estadounidenses. Tenía 96 años. El cantante de 'The Way You Look Tonight' y 'I Left My Heart in San Francisco' dejó su huella en la escena musical durante más de siete décadas, compartiendo escenario con Amy Winehouse y Lady Gaga. En 2016 se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer.

Con sus trajes impecables, su bolsillo y su elegancia natural, Tony Bennett personificó la canción de autor de la posguerra, sin caer en la cursilería. Pocos de sus clásicos han sobrevivido, a diferencia de Frank Sinatra, otro hijo de inmigrantes italianos de la región de Nueva York, con quien se le comparaba mucho, pero cuyo éxito fue mucho mayor.

Nacido el 3 de agosto de 1926 en Astoria, en el barrio más cosmopolita de Queens, Nueva York, Anthony Benedetto debe parte de su singular longevidad a su técnica vocal. El hombre que se hacía llamar Joe Bari al principio de su carrera mantuvo intacta su voz durante toda su vida, capaz de subir los decibelios en los estadios hasta bien cumplidos los 80 años.

Idolatrado por Sinatra

Sus mayores éxitos llegaron al principio de su carrera, a principios de los años 50, con "Because of You", "Rags to Riches" y "Cold, Cold Heart", que alcanzaron el número uno, y no fueron seguidos por ningún éxito propiamente dicho. Pero Tony Bennett, que adoptó el nombre artístico americanizado que le sugirió el cómico Bob Hope, conservó un público fiel, alimentado por miles de conciertos y una presencia escénica reconocida por todos.

A pesar de contar con fieles seguidores, Tony Bennett atravesó un periodo difícil en los años 70 y 80, marcado por una adicción a la cocaína y una sobredosis en 1979, de la que escapó.Con el tiempo, su hijo Danny intervino y le dio una segunda carrera presentándole a un público más joven. En 1994, aterrizó en el canal musical MTV para un Unplugged, una serie de conciertos acústicos reservados a artistas jóvenes y prometedores. En 2006, publicó el álbum Duets: An American Classic, una serie de duetos con algunos de los grandes nombres de la música popular, desde Stevie Wonder a Bono, que le acompañaron en las versiones.

"Como espectador, (creo) que Tony Bennett es el mejor cantante", dijo de él Frank Sinatra. "Me emociona cuando lo veo, me emociona". Y durante siete décadas siguió el consejo de Sinatra: "Nunca seas predecible".