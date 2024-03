El primatólogo y conferencista Frans de Waal, cuyo estudio de los chimpancés y los simios ayudó a revelar la naturaleza conciliadora y empática de los primates, incluidos los humanos, murió a los 75 años, informó la universidad Emory (Atlanta, Estados Unidos), en la que trabajó durante décadas. También se había pronunciado en contra de la teoría de género.

Frans de Waal, que ganó múltiples premios a lo largo de su extensa carrera, sucumbió a un cáncer de estómago el 14 de marzo, refirió la Universidad Emory (Atlanta, Estados Unidos) en un comunicado. Waal era profesor de etología de primates en el departamento de psicología.

El científico nacido en os Países Bajos escribió varios libros de gran impacto y la revista Time lo calificó en el 2007 como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Fallecido a los 75 años, el investigador había estudiado el comportamiento de primates no humanos, demostrando que tenían habilidades supuestamente humanas.

"Desde su libro de 1982 Chimpanzee Politics. Power and Sex among Apes' hasta el último Mama’s Last Hug: Animal Emotions and What They Teach Us about Ourselves, publicado en el 2019, el primatólgo ha roto preconcepciones largamente mantenidas sobre lo que significa ser un animal y lo que significa ser humano", dijo la universidad Emory, con sede en Atlanta, en Estados Unidos, en un comunicado el sábado el 16 de marzo del 2024.

En una entrevista concedida a la AFP en 2022, Frans de Waal pidió que no se eligiera entre naturaleza y cultura, yendo a contracorriente de las batallas a menudo ideológicas. "Consideramos que (los grandes simios) se rigen sobre todo por el instinto y la biología, pero también vemos cultura en ellos", explicaba entonces el primatólogo.

Frans de Waal era muy crítico con respecto a la teoría de género. En su libro Différents, le genre vu par un primatologue publicado en 2022, el investigador abordaba una serie de temas que sacuden a la sociedad actual: las relaciones entre los sexos, la jerarquía social, la violencia, la naturaleza o la crianza.

En 2023, en una entrevista para el diario Le Figaro, explicaba: "Los que dicen que la diferencia entre los sexos es puramente cultural dicen tonterías. No hay nada puramente cultural en los seres humanos, que son organismos biológicos….estoy de acuerdo en que hombres y mujeres deben ser iguales en todos los aspectos. Pero la frustración ante la desigualdad de los sexos se traduce muy a menudo en un cuestionamiento del género y de los roles sexuales….la gente quiere reducir las diferencias entre los sexos y educar a los niños de forma neutral. Como si el género fuera el problema. Creo que el problema no es el género, sino la desigualdad. Los géneros pueden ser muy diferentes".

"De Waal hizo añicos ideas arraigadas sobre lo que significa ser un animal y un ser humano", dijo el comunicado de la universidad Emory, "Demostró las raíces de la naturaleza humana en nuestros parientes vivos más cercanos a través de sus estudios sobre resolución de conflictos, reconciliación, cooperación, empatía, justicia, moralidad, aprendizaje social y cultura en chimpancés, bonobos y monos capuchinos", señaló.

Lynne Nygaard, presidenta del Departamento de Psicología de Emory, recordó a De Waal como "un pensador extraordinariamente profundo" que podía ofrecer "perspectivas que trascienden todas las disciplinas".

El científico fue un conferenciante prolífico, como en la británica The School of Life y sus charlas TED han sido vistas millones de veces, incluida una de 2011 en la que mostró el espíritu de "reconciliación" propio de los chimpancés, la empatía y reciprocidad de los monos que compartían comida, y comparó ese comportamiento social con el sus primos humanos.

"La humanidad es en realidad mucho más cooperativa y empática de lo que se cree", dijo en la conferencia.

De Waal ganó el premio E.O. Wilson en 2020, y en 2021 el Ig Nobel, que recompensa a quienes hacen reír y hacer reflexionar a la gente.

