Your browser doesn’t support HTML5 audio

24/05/2024 · 10:49 AM

Por un lado está la pérdida económica por el pago de la multa, por el otro la pérdida de credibilidad de la revista alemana Die Aktuelle, tras alardear en su portada de abril de 2023 de publicar la “primera entrevista” con Michael Schumacher desde el grave accidente de esquí que sufrió diez años atrás. El problema es que dicha entrevista nunca existió, “las palabras” del supuesto entrevistado habían sido generadas con Inteligencia Artificial y solo lo advirtió hasta el final del publicación.

En una de las ediciones semanales de abril de 2023, en la revista alemana Die Aktuellese podía leer estas declaraciones del ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher: “Con la ayuda de mi equipo, incluso puedo volver a valerme por mí mismo y caminar despacio unos pasos". Confesiones esperanzadoras para los fanáticos del recordman del automovilismo, ya que poco se conoce sobre su estado de salud tras el accidente que sufrió cuando esquiaba en los Alpes franceses en 2013, que le produjo una lesión cerebral.

Sin embargo, esta y otras declaraciones nunca existieron, ya que la publicitada entrevista exclusiva por Die Aktuelle, fue en realidad un artículo con citas generadas por inteligencia artificial. Si bien la revista lo aclara, lo hace al final de la publicación. No lo advierte desde la portada.

Por eso la familia del ex campeón mundial de automovilismo, hoy de 55 años, demandó la publicación por daños y perjuicios. Un tribunal alemán le dio la razón y la revista especializada en información sobre famosos deberá pagarle una millonaria multa. El periódico alemán Bild informó el jueves que la familia ya había recibido 200.000 euros, una cifra no confirmada por la portavoz de la familia, Sabine Kehm. Lo que sí le confirmó a la AFP es que "ganamos el proceso y no haremos ningún otro comentario".

“Este artículo de mal gusto y engañoso nunca debería haber aparecido”

Cuando estalló el escándalo de la publicación el año pasado, Bianca Pohlmann, directora general del grupo alemán Funke al que pertenece la revista Die Aktuelle, escribió en un comunicado que “este artículo de mal gusto y engañoso nunca debería haber aparecido”. Y añadió: “no se ajusta en modo alguno a las normas de periodismo que nosotros y nuestros lectores esperamos de una editorial como Funke”.

Después de eso destituyeron a la redactora en jefe de la revista, Anne Hoffmann, quien tuvo que disculparse.

Leer tambiénEscuchar: 'Now and then', la última canción de los Beatles, una proeza lograda con la IA