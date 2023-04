Miles de habitantes huyen de Jartum, donde se viola el alto el fuego

En Sudán, la guerra sigue haciendo estragos entre los dos ejércitos rivales dirigidos por los generales Abdel Fattah al-Burhan y Hemedti. En la capital, más de cinco millones de personas siguen sin electricidad ni agua corriente. Los enfrentamientos han causado más de 270 muertos y casi 3.000 heridos entre la población civil desde el pasado sábado. Tras dos alto el fuego que se rompieron en el primer minuto, las partes beligerantes anunciaron en la noche del miércoles 19 de abril una nueva tregua de 24 horas, que hasta ahora sólo se ha respetado parcialmente. Con nuestro enviado especial a Jartum, Eliott BrachetTras cinco días de incesantes combates, los habitantes de Jartum experimentaron por fin una ligera tregua ayer miércoles por la noche. No hubo bombardeos ni ataques aéreos en plena noche. Pero sí algunos tiroteos esporádicos que retumbaban en varios barrios, incluido el centro de la ciudad, aún extremadamente disputado.Ambos ejércitos aprovecharon la frágil tregua para desplazar tropas y enviar refuerzos a la capital. Pretenden continuar los combates y no hay negociación a la vista. Así pues, los habitantes de Jartum siguen atrapados, privados de agua y electricidad. Treinta y nueve de los cincuenta y nueve hospitales de la capital ya no funcionan.

Llamamiento para preservar las infraestructuras civiles

Ante la dramática situación humanitaria y el aumento de los abusos contra la población civil, 15 cancillerías occidentales instaron ayer a ambos bandos a preservar las infraestructuras civiles y permitir el paso de alimentos básicos y ayuda de emergencia para los heridos.

Dejando atrás los cadáveres de soldados yaciendo en el polvo y los cascos carbonizados de vehículos blindados, miles de personas han emprendido el camino del exilio. A pie o en coche, a veces atravesando las zonas de combate. Durante décadas, la capital ha acogido a cientos de miles de desplazados por los conflictos armados en todos los rincones del país. Ahora, por primera vez en su historia, Jartum se está vaciando de sus habitantes que huyen de la guerra que ha estallado en la confluencia del Nilo.

Sobre el terreno, ninguno de los dos ejércitos parece tener una ventaja decisiva. Están librando una batalla propagandística, difundiendo informaciones contradictorias. Si se observa un mapa de Sudán, las fuerzas regulares parecen controlar el este y el sur del país, desde el Mar Rojo hasta las montañas de Kordofán. Las Fuerzas de Apoyo Rápido parecen por su parte estar en mejor posición en Darfur y controlan amplias zonas de la capital, donde se está librando la batalla decisiva, especialmente en torno a la comandancia general y el aeropuerto internacional.

El ejército regular controla el aire

En el plano militar, con sus aviones de combate y helicópteros de fabricación rusa, así como algunos drones de combate de fabricación local, el ejército regular conserva el control del aire. Esta es una de las razones por las que la estrategia de los paramilitares consistió en hacerse rápidamente con el control de bases y aeropuertos. Uno de los más importantes se encuentra en Meroe, en el norte, que primero cayó en sus manos y luego fue tomado por el ejército.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido están ahora inmersas en una guerra de guerrillas urbana en Jartum. La milicia, que cuenta con entre 80.000 y 120.000 soldados, dispone de armas más modernas. Sus soldados también están mejor pagados. Todo ello gracias al dinero generado por las minas de oro bajo su control, pero también por el envío de miles de mercenarios que combatieron en Yemen para los Emiratos.