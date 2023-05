Miles de guionistas de Hollywood se declaran en huelga

En Hollywood tendrá lugar la huelga de guionistas. El Writers Guild of America (WGA), sindicato de guionistas, reclama mejores compensaciones económicas en una industria transformada por el streaming. No se ha llegado a ningún acuerdo con la alianza de productores de cine y televisión antes de la huelga. La huelga se anunció mucho antes de la fecha límite. Una señal de las diferencias irreconciliables entre los dos bandos, informa nuestro corresponsal en Los Ángeles, Eric Pialat. Las propuestas de la alianza de productores de cine y televisión no abordan "la crisis existencial" a la que se enfrentan los guionistas, según el WGA. Los estudios, por su parte, afirman haber ofrecido "generosas" subidas salariales y un aumento de los derechos de emisión. Pero parecen tener un problema con el número mínimo de guionistas garantizado en una serie, como exige el WGA.

¿Cuántos guionistas por serie?

La WGA lleva a cabo negociaciones con la alianza de canales y productores desde marzo y no ha llegado a un acuerdo sobre la compensación económica a los guionistas en una industria cambiada por el streaming, pero tampoco en temas como el número mínimo de guionistas para escribir episodios o el uso de inteligencia artificial por parte de los estudios.

Succession, producida por HBO, es una de las series de referencia. Una temporada dura diez episodios, un formato que se ha convertido en la norma con el streaming. Es la mitad de lo que dura una serie en los canales de aire. Esto es un problema cuando a un guionista se le paga por episodio y las plataformas suelen pagar derechos más bajos.

Eric Haywood, miembro del WGA, detalla el déficit en la web del sindicato: "En los últimos diez años, el presupuesto de las series en streaming ha aumentado un 50%. Pero el salario del guionista-productor, ajustado a la inflación, ha disminuido un 23%. Y al mismo tiempo, la proporción de guionistas que trabajan por el salario mínimo sindical ha aumentado del 33% al 50%”.

En una industria estadounidense en la que las secuelas y remakes basados en fórmulas están a la orden del día, a los guionistas también les preocupa que los productores recurran a la inteligencia artificial. La huelga no debería afectar inmediatamente al cine, donde a diferencia de la televisión, el autor no está todos los días en el plató.

¿Hacia una huelga generalizada en el cine?

"Ya se han producido muchos episodios. Así que se emitirán con normalidad. En cambio, los programas nocturnos, como se escriben el mismo día, se verán afectados inmediatamente", explica Gene Maddaus, periodista de Variety.

Pero los sindicatos de directores y actores empezarán a negociar dentro de unos días. Y si tampoco llegan a un acuerdo, la industria se paralizará por completo en el verano boreal. Un escenario de pesadilla para Hollywood. La anterior huelga de la WGA, en 2007, duró 100 días y costó a Hollywood cientos de millones de dólares. En 1988, superó los 150 días.