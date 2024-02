Your browser doesn’t support HTML5 audio

13/02/2024

El Parlamento de Cuba consideró 'improcedente' una petición de un grupo de familiares de manifestantes presos para que aprobara una Ley de Amnistía que facilite su liberación. En entrevista con RFI, Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, denuncia 'la falta de voluntad política' del gobierno.



"Vista y examinada su petición, su tramitación es improcedente por no cumplir los requisitos de Ley y se dispone su archivo", señala la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) en una carta a la que tuvo acceso la prensa. La misiva fue dirigida a Wilber Aguilera, padre de un joven condenado a 12 años de cárcel y uno de los promotores de la iniciativa.

De acuerdo con cifras oficiales, unos 500 cubanos fueron condenados hasta por 25 años por participar en las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, aunque organizaciones de derechos humanos y la embajada de Estados Unidos en la isla contabilizan hasta mil.

"La respuesta del Parlamento cubano no se ajusta ni siquiera a la propia legalidad socialista, la de ellos mismos. Ellos rechazan una petición supuestamente porque no cumple unos requisitos formales. Pero el mundo entero sabe, y la propia ley socialista así lo establece, que las peticiones que realizan los ciudadanos no deben regirse por tantas formalidades. Lo que precisamente se está defendiendo y protegiendo es el derecho que tiene un ciudadano a escribirle a un funcionario y hacerle una petición", dice a RFI Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

En la petición, que Aguilera entregó el 19 de enero al parlamento, una treintena de familiares demandaron a ese órgano iniciar "los procedimientos correspondientes (…) para la redacción y debate, a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía". Ese reclamo cuenta actualmente con 2.314 firmas de apoyo.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente ha trasladado al régimen cubano un documento que recoge, a escasos ocho días de la liberación de los presos políticos, las diferentes vías para liberarlos. Una de ellas es la amnistía. Ésta ha sido pedida y defendida por los familiares. Pero también pueden aplicar otras vías, como el indulto o la licencia extrapenal. Lo que pasa es que el régimen realmente no tiene voluntad política para hacerlo", sostiene.

Falta de voluntad política

La situación para los manifestantes presos se ha tornado dramática, según este miembro de la asociación AIDA.

"Hay una situación con los presos políticos que se ha tornado de tipo humanitario. Hay más de un centenar de mujeres presas, ancianos, personas de la tercera edad que padecen dos enfermedades y que están en las cárceles, gente que entró siendo menores de edad y que siguen presos. Es un drama humano y por eso estamos firmes y no nos vamos a parar. Seguramente los familiares tampoco. El régimen dice que la petición no se ajusta a las formalidades, pero nosotros sabemos que lo que hay es falta de voluntad política", apunta.

Estados Unidos, la Iglesia católica y la Unión Europea han pedido la liberación de los manifestantes presos. Unas peticiones que muy probablemente no llegarán muy lejos. Los familiares son conscientes de ello.

"Los familiares acuden a las vías legales. Por ejemplo, en los procesos judiciales han acudido a todas las instancias y acuden a estas vías legales como la amnistía, y van a pedir el indulto y van a pedir otras vías. Sin embargo, sabemos, y los familiares lo saben, que se están enfrentando a un régimen totalitario donde no hay independencia de poderes y donde muchas veces los presos han sido usados como una carta en una negociación política. Todo esto lo saben los familiares, por tanto, con los que he hablado y lo que nosotros sabemos es que ellos siguen con su firme convicción de que van a seguir exigiendo la liberación de sus presos políticos, sea por vías legales, por vía política, por vías cívicas y nosotros a nivel internacional. En esta misma semana estamos en Bruselas y estamos hablando con europarlamentarios y funcionarios europeos. Seguiremos promoviendo la causa de la liberación a nivel internacional", concluye Yaxys Cires.