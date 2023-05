Macron crea polémica al hablar de un 'proceso de descivilización' de Francia

El presidente francés utilizó esta expresión durante el Consejo de Ministros del miércoles haciendo referencia al asesinato de una enfermera por un desequilibrado en un hospital de Reims. La frase ha creado polémica porque el término es usado por la extrema derecha. Uno de sus teóricos es Renaud Camus, defensor del “gran reemplazo”, quien puso como título ‘Descivilización’ a uno de sus libros publicado en 2011. Emmanuel Macron comparó la violencia "sea cual sea la causa" con un "proceso de descivilización", según dijo a la AFP un participante en la reunión ministerial, confirmando una información de ‘Le Parisien’.Este miércoles se guardó un minuto de silencio en todos los hospitales de Francia para homenajear a una enfermera de 37 años que fue apuñalada hasta la muerte por un hombre que padecía problemas psiquiátricos y que se introdujo en el hospital de Reims en el que trabajaba. La enfermera se llamaba Carène Mezino y tenía dos hijos de 11 y ocho años."Debemos ser inflexibles en el fondo. Ninguna violencia es legítima, ya sea verbal o contra las personas. Debemos trabajar a fondo para contrarrestar este proceso de descivilización", declaró el presidente de la República, según esta fuente.El homenaje a la enfermera se dio la víspera de otro acto este jueves, esta vez en Roubaix (Norte) para recordar a tres jóvenes policías que murieron el domingo cuando el chófer de un coche invadió sur carril a contra sentido y colisionó con la patrulla. Los tres policías de 24 y 25 años murieron, así como el conductor del otro vehículo que iba fuertemente alcoholizado y había consumido cannabis.Todo esto coincide además con una concentración llevada a cabo en otro punto del país, en el este, en la pequeña localidad de Saint-Brevin-les-Pins, cuyo alcalde se vio forzado a dimitir por el acoso constante de la extrema derecha y el incendio parcial de su casa. Un caso que se ha convertido en el símbolo de los ediles víctimas de violencia.‘Descivilización’, un término usado por la extrema derechaEl término que usó Macron durante el Consejo de ministros para denunciar los ataques a funcionarios no es banal. Durante años, la extrema derecha lo ha utilizado una y otra vez.“Llevo años hablando de esclavización y me han acusado de todos los males", ha explicado la líder del grupo Agrupación Nacional (RN por sus siglas en francés) Marine Le Pen. "La incivilización es la barbarie (...), así que en realidad Emmanuel Macron nos ha dado una vez más, si se me permite decirlo, la razón en la observación que hacemos", añadió en declaraciones a la cadena de televisión privada francesa CNews.El término “descivilización ha sido a menudo usado por la ultra derecha y es el título de un libro del teórico de extrema derecha Renaud Camus, defensor del "gran reemplazo".Por su parte, la izquierda radical francesa también ha reaccionado. "O bien el presidente de la República carece en realidad de inteligencia del verbo, de inhibición republicana y de reflexión sobre las palabras que pronuncia o el sabe lo que hace retomando los temas y los términos de la extrema derecha", se pregunta el diputado de Génération⋅s, escisión de los socialistas, Benjamin Lucas en Twitter. "Considerar que esto sería pura coincidencia es o una farsa o penoso” afirmó por su parte Alexis Corbière, diputado de la Francia Insumisa.