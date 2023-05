Lula relanza Unasur en medio de sueños de Patria grande y Brasil imperial

Enterrada en 2018 por los gobiernos de derecha, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) será oficialmente relanzada por el presidente Lula este martes en Brasilia en presencia de una decena de mandatarios, incluido Maduro. Este tipo de encuentro no ocurría desde 2014. Sobre el liderazgo del mandatario brasileño en esta iniciativa, RFI entrevistó a Cesar Niño, profesor de relaciones internacionales en la Universidad La Salle de Bogotá. Desde que volvió al poder en enero, Lula ha intentado devolver el protagonismo de Brasil en la escena internacional y ahora pretende relanzar la cooperación en Sudamérica a través de una nueva versión de Unasur, de la que solo quedan siete de los 12 miembros fundadores.Los mandatarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guyana, Surinam, Venezuela y Brasil se dan cita en la capital brasileña a partir de este martes para trazar un bosquejo de lo que podría ser la integración de América del Sur. En Brasilia no se llevará a cabo una reunión oficial de la Unasur, sino que se trata más bien de intercambios sobre lo que podría ser el futuro de la política exterior del bloque.Con el relanzamiento de la Unsur, los países miembros aspirar revivir el sueño de la creación de un bloque sudamericano. El presidente Lula ha presentado esta reunión como un “retiro” para pensar el porvenir de la región "más allá de las ideologías y de las crisis internas".Para César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle (Bogotá), el liderazgo no es solamente de Brasil, aunque el presidente Lula sea el anfitrión, sino también de Argentina, pues este país "también ha cobrado un papel fundamental" en el proceso de "revivir los sentimientos pan-suramericanos, la idea del renacimiento de la Patria Grande".Detrás de ello, la intención es "operar una especie de integración no solamente política, sino también cultural, inclusive ideológica, con un viraje interesante de las izquierdas en América Latina", subraya Niño. Aunque hay una cierta "afinidad" entre los líderes políticos de la izquierda sudamericana, para este docente "son bastante diferentes entre ellos; las izquierdas latinoamericanas no son homogéneas: no es lo mismo la izquierda de Lula y la de Petro que la de Maduro". De ahí que este analista concluya que "Unasur es más un foro político que una entidad de integración regional. América Latina tiene la gran dificultad de una integración en sentido estricto".Sobre las intenciones del mandatario brasileño de liderar ese bloque, César Niño evoca el papel que desempeña Brasil como "piedra angular, engranaje, de la política latinoamericana". Recuerda asimismo que las veces que ha sido presidente, Lula "buscó integrar América Latina y trató de mostrarse como el líder político por excelencia de la región. El mandatario brasileño ha propuesto una suerte de reunificación latinoamericana, regresar de nuevo a lo que en algún momento fue, desde la perspectiva brasileña, observar América Latina como la zona de influencia del Brasil imperial".