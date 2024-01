Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/01/2024 · 07:28 AM

La situación en Irlanda del Norte ha empezado a desbloquearse tras una dramática reunión interna de los unionistas pro británicos del DUP de cinco horas que ha terminado esta madrugada. Los unionistas han aceptado formar gobierno en la región siempre y cuando Londres apruebe legislación que desalinee a Irlanda del Norte de la UE y elimine los controles internos en el mercado británico acordados en el Brexit.

Donaldson, el líder del Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) asegura que se modificará el acuerdo. Falta saber hasta qué punto. Los conservadores deben estudiar ahora si se altera de alguna manera el acuerdo con la UE.

Todo parece indicar que no, que el acuerdo DUP-Londres no lo altera porque Bruselas no lo aceptaría, y porque el ala más derechista del partido sigue oponiéndose al considerar que la frontera interna traiciona sus principios de unidad con el resto del país.

De hecho, cientos de opositores del DUP se manifestaron contra el acuerdo en el lugar de la reunión.

Los republicanos, por su parte, se han mostrado optimistas. La fecha límite prorrogada dada por Londres para formar gobierno en Irlanda del Norte es el 8 de febrero y se espera que forme gobierno en este plazo.

El DUP llevaba dos años boicoteando el gobierno compartido en la región por su oposición al acuerdo del Brexit, que dejó a Irlanda del Norte alineada con la UE y la aisló dentro del mercado común británico. Es probable que ahora sí que aceptará formar un gobierno que por primera vez será liderado por los republicanos irlandeses del Sinn Fein tras su histórica victoria de mayo de 2022.

El detonante ha sido la presión social por la huelga general del sector público en la región porque no llegaban los 3.850 millones de Londres de incremento salarial prometido siempre que se formara gobierno. Los detalles del acuerdo entre el DUP y Londres se conocerán en las próximas horas.