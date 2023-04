Los tres factores que explican la disparada del valor del dólar en Argentina

La cotización del dólar en el mercado paralelo de Argentina siguió este martes una disparada de varios días hasta tocar los 497 pesos por billete verde, 35 pesos más que el lunes, reflejo de la alta inflación según economistas, y de "rumores y falsos informes", según el gobierno. Por Juan Buchet, corresponsal de RFI en Buenos Aires¡Quinientos pesos por un dólar! Aunque luego cerrara en 497 pesos, la cotización a la que llegó este martes la divisa estadounidense en las llamadas cuevas, las agencias de cambio informales del centro porteño, marcó un hito.La caída del peso argentino frente al billete verde en el mercado paralelo, que se aceleró en los últimos días, parece no tener piso. Primer motivo de esta corrida cambiaria, la creciente inflación: el alza de los precios supera el 7% mensual y alcanza un ritmo anual de más de 104%.Segundo factor, las dificultades del gobierno argentino para hacer frente a la crisis financiera, pese a la incesante búsqueda de créditos externos. Y tercer elemento: la incertidumbre política.Hace unos días, se rumoreó que el ministro de Economía, Sergio Massa, la mejor baza del oficialismo, iba a renunciar. La desmentida y el anuncio de la no candidatura para las elecciones de octubre del actual presidente Alberto Fernández, no modificaron las encuestas, que siguen dando perdedor en los próximos comicios al gobernante peronista. Pero no garantizan un triunfo de la coalición de centro derecha Juntos por el Cambio. Porque hay un tercero en discordia, Javier Milei, un economista libertario, para muchos de extrema derecha, cada vez más popular, que promete dolarizar la economía si llega al poder.