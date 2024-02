Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/02/2024

El jueves 1 de febrero de 2024, los sindicatos agrarios mayoritarios de Francia pidieron la suspensión de los bloqueos de las rutas, tras una serie de anuncios del primer ministro Gabriel Attal en apoyo del sector en crisis.

"En vista de todo lo que se ha anunciado […], debemos cambiar nuestros métodos de acción, por lo que hacemos un llamamiento a nuestras redes […] para que suspendan los bloqueos y emprendan una nueva forma de movilización", declaró Arnaud Gaillot, presidente de los Jóvenes Agricultores, junto a Arnaud Rousseau, jefe del poderoso sindicato agrícola FNSEA, que se felicitó por los "progresos tangibles".

Los sindicatos ponen una serie de condiciones para no reanudar la huelga: "primeros resultados" antes del Salón de la Agricultura (24 de febrero-3 de marzo), seguidos de la adopción de una ley sobre la política agrícola y el futuro de la agricultura, así como medidas europeas, antes de junio. "Si estos puntos no se han alcanzado en junio, no dudaremos en volver a lanzar una movilización general", declaró Arnaud Gaillot. Los dos dirigentes pidieron un documento de síntesis que recoja por escrito todos los anuncios del Gobierno.

Antes del Salón de la Agricultura, "tenemos quince días para ver si todo esto es serio, creíble y se sostiene", declaró Arnaud Rousseau. En general, el jefe de la FNSEA alabó al Primer Ministro por "escuchar", "intentar comprender cuáles son nuestros problemas, recibirnos, intercambiar puntos de vista, discutir las cosas y finalmente anunciar medidas de urgencia en varias secuencias". "Al mismo tiempo, nos preocupa la sordera de Europa", añadió, refiriéndose a la "creciente incomprensión entre una tecnoestructura amurallada en sus despachos de Bruselas y las realidades de lo que vivimos en nuestras explotaciones".

Inmediatamente después de estas declaraciones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves 1 de febrero de 2024 una propuesta para "reducir la carga administrativa" de los agricultores, en respuesta al enfado del sector. "Vamos a trabajar con la Presidencia belga [del Consejo de la UE] en una propuesta que vamos a presentar […] para reducir la carga administrativa" de la Política Agrícola Común, declaró la responsable alemana al término de una cumbre europea.

Consternación entre las ONG ecologistas

Las ONG ecologistas están consternadas por el anuncio del Gobierno de una "pausa" en el plan Ecophyto de reducción del uso de pesticidas, que habían reclamado algunos agricultores indignados. "Générations Futures denuncia estas medidas totalmente retrógradas, que nos hacen retroceder más de 15 años", declaró su portavoz, François Veillerette, en un comunicado de prensa. "Se trata de un gran error político, ya que si bien la cuestión de la renta agraria es un problema real para un cierto número de agricultores, sacrificar el medio ambiente y los recursos naturales no resolverá este problema, sino todo lo contrario", añadió.

"Este anuncio es, por tanto, también una negativa a cumplir una sentencia judicial", criticó la ONG Pollinis. "Todo esto no tiene sentido", deploró Sandrine Bélier, directora de la ONG Humanité et Biodiversité. "Por supuesto, es mejor suspender que tener una estrategia a la baja, pero Ecophyto es el principal plan de apoyo a los agricultores en su transición económica", a través de la financiación de la investigación y la experimentación.